Cinghiali. Muzio: "Ci pensi il governo e il prefetto" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

“Quello dei cinghiali è diventato un problema di ordine pubblico e come tale va trattato. Bisogna perciò che i soggetti deputati dall’art. 117 della Costituzione a tutelare quest’ordine, e cioè a livello periferico i Prefetti, siano messi in condizione di farsi carico di questa emergenza e di adottare i provvedimenti conseguenti. La caccia da sola non basta più, anche perché la legge nazionale che la disciplina è vecchia di trent’anni, quando la proliferazione della presenza degli ungulati nei nostri borghi e nelle nostre città semplicemente non esisteva. Chiedo perciò al Consiglio Regionale di stimolare un’apposita iniziativa nazionale che consenta ai responsabili dell’ordine pubblico di intervenire con misure adeguate”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

“Siamo ormai arrivati – prosegue Muzio – ad un punto di intollerabilità di questo problema. Non soltanto per gli incidenti provocati dagli ungulati sulle nostre strade (ricordo il caso recente delle gallerie tra Riva e Moneglia, dove è stato necessario intervenire con urgenza per impedire l’accesso a cinghiali e caprioli), ma anche perché il loro proliferare determina un nefasto fenomeno di abbandono del territorio da parte di molte persone che ancora lo presidiano per passione e che si trovano spesso di fatto impotenti di fronte alle incursioni degli ungulati nel proprio terreno. Questo abbandono determina poi, a sua volta, fenomeni di dissesto idrogeologico, con tutto ciò che ne consegue”.

“Ribadisco quindi l’invito al Consiglio Regionale a farsi promotore presso il Governo della richiesta di un intervento che surroghi la legge sulla caccia e contribuisca a contenere l’invasione di ungulati che il nostro territorio si trova da tempo a subire”, conclude il capogruppo di Forza Italia.