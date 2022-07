Camogli: topi d'appartamento rubano banconote e preziosi - LevanteNews

Nessuna conferma ufficiale. Doppio colpo di topi d’appartamento in uno stabile della palazzata del lungomare a Camogli. Sono riusciti indisturbati a forzare le porte e ad entrare in due appartamenti. Rubando banconote e prteziosi. E’ stata sporta denuncia ai carabinieri. Purtroppo in vacanza ci vanno anche i ladri. Il proliferare delle case-vacanza e dei B&B fa abbassare comunque la guardia: nessuno più bada ai “foresti” che si introducono nei condomini, pensando siano turisti. E’ già successo che persone, spacciandosi per parenti dei proprietari, vivessero per una settimana indisturbate in una seconda casa.

Le indagini per scoprire chi ha effettuato i colpi sono in corso, Non è dato sapere se la zona è coperta da telecamere che possano avere fissato i volti di chi è entrato nello stabile.