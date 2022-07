Camogli: "Musica e racconti liguri" al monastero di San Prospero - LevanteNews

Da Stefano Quatantelli

“Musica e racconti liguri” dell’autore Stefano Quarantelli approderà, in occasione della festa di Sant’Anna, nel monastero di San Prospero (Via Romana) a Camogli, luogo tra i più suggestivi sia per la sua posizione sia per la sua storicità. Tutto questo grazie anche ai monaci Benedettini Olivetani, che accolgono con piacere questo autore tutto camoglino e le sue storie.

Venerdì 22 luglio (ore 21) Quarantelli avrà con se l’inseparabile Francesco Taliente, che con lui e la sua chitarra forma il duo “Note di Vise”; in questa occasione una nuova voce narratrice per i suoi racconti liguri sarà Diletta Antola, che interverrà tra musica e racconti del nostro territorio.

Occasione da non perdere anche per gli stand gastronomici (partenza alle 19.30) che potranno offrire le pietanze con il piacere della musica e del panorama unico nel suo contesto. Per l’arrivo al monastero sarà presente un servizio navetta che partirà dalle 18 da Piazza Migliaro.