Calcio/ Samp, il primo test conto il Castiglione si chiude 9-1 - LevanteNews

Il primo test della Sampdoria contro il Castiglione si chiude 9-1: i gol sono stati messi a segno da Caputo, Verre, Quagliarella tutti autori di una doppietta, Sabiri, Leris e Askildsen.

Un’amichevole che ha permesso a Giampaolo di far giocare ruotare la rosa a sua disposizione tranne alcuni elementi in quanto non rientrano nei piani e quindi destinati a lasciare il club. Nel primo tempo nel modulo 4-1-4-1 il tecnico ha provato Audero in porta, Depaoli a destra (Bereszynski atteso nei prossimi giorni) con Ferrari e Colley centrali e Augello a sinistra. Vieira davanti alla difesa, mentre a supporto di Caputo Candreva (al momento ferma la sua partenza), Rincon, Sabiri e Damsgaard. Nella ripresa undici cambi con in campo alcuni giovani insieme ai senatori Murru, Murillo (difficilmente resterà in rosa), Verre e Quagliarella.

Tra quelli pronti a cambiare casacca ci sono Falcone e Askildsen (ha giocato il secondo tempo e segnato il gol finale) che finiranno al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il portiere era seguito anche dallo Spezia alla ricerca di un elemento in caso di addio di Provedel.