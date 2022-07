Rapallo Ruentes comunica di aver ingaggiato l’attaccante Emanuele Cristiani, classe 2002. Cresciuto nelle giovanili del Goliardicopolis 1995, vanta inoltre esperienze con Molassana Boero e Marassi Calcio, sua ultima squadra.

Per Emanuele è un ritorno avendo già giocato con la nostra maglia nella stagione 2021-2022. Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri.