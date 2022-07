Valli del Parco dell'Aveto: iniziative del fine settimana - LevanteNews

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”

Ricco fine settimana nelle Valli del Parco.

Sabato 16 luglio la Guida Evelina Isola ci propone un fuori programma lungo l’anello delle Moglie: seguiremo le tracce dei cavalli selvaggi e dei lupi, in compagnia del fotografo Paolo Rossi (info e prenotazioni: tel. 347 3819395).

Restando in Valle Sturla, al Rifugio Malga Zanoni si terrà “Caminarrando – Passo dopo passo”, un’esperienza di camminata lenta e silenziosa, con pause di pratica di movimento e meditazione guidata (Info e prenotazioni: tel. 345.022.5175).

A Brizzolara (Borzonasca) è invece in programma una sagra con serata discoteca e stand gastronomici.

Chi cerca un luogo al fresco dove passare qualche ora immersi nella natura può salire in Val d’Aveto e fermarsi al Lago delle Lame: da questo fine settimana il Museo del Bosco estende l’apertura anche al venerdì, con ingresso libero dalle 10 alle 17 e possibilità di pic nic grazie alle panche disposte all’ombra degli alberi.

Per domenica il Parco dell’Aveto propone una bella escursione dal lago delle Lame al Monte Cerenghetto, passando dalla scenografica cascata della Ravezza (prenotazione on-line) mentre per chi vuole cimentarsi con una pedalata in MTB basta seguire i Maestri della Scuola di Sci Santo Stefano che ci porteranno a scoprire le meraviglie del Penna (info e prenotazioni: tel. 338 6645512).

Sempre domenica a Santo Stefano d’Aveto alle 10:30 si terrà il primo Trofeo della Val d’Aveto di Ski roll – TC in salita valido per la Coppa Italia.

A Santo Stefano per tutto il fine settimana è in programma il I Festival della scultura del legno, con artisti all’opera per tutta la giornata.

In Val Graveglia, oltre al tradizionale appuntamento del sabato mattina con il mercatino dei produttori agricoli a Conscenti, la sera a Caminata, nella piazza parrocchiale, alle ore 21 andrà in scena “Giacumin bellu e fantin”, commedia dialettale con la compagnia I Ruspanti.

locandina