Oggi era il suo ultimo giorno di vacanza. Enrico Lembo, ottantenne lombardo, stamattina alle 10 stava camminando sulla battigia della Baia delle Favole a Sestri Levante quando si è accasciato sulla sabbia. Colpito probabilmente da un infarto. Prontamente soccorso dai militi della Croce Verde, l’uomo non ha risposto alle manovre di soccorso. La salma, coperta per sottrarla alla vista dei curiosi, è a disposizione della Procura, ma le cause naturali del decesso sono evidenti.