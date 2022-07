'Santa': il Duo Arcadia a Villa Durazzo - LevanteNews

Da Giovanna Savino, Associazione “Musicamica”

Martedì 12 luglio alle ore 21.30 presso Villa Durazzo in Santa Margherita Ligure si terrà il secondo concerto di Santa Festival 2022 organizzato dall’Associazione “Musicamica” di Genova, in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure nell’ambito dei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XVI edizione.

Protagonist il “Duo Arcadia” formato d Raffaele Bifulco al flauto e Carla They all’arpa.

Musiche di: O’Carolan; Bach; Massenet; Chopin; Bizet; Demersermann; Ibert; Piazzolla; Monti.

Direzione Artistica Giovanna Savino-

Ingreso a offerta libera a favore di Associazione “Musicamica”

Unico ingresso per i concerti: piazzale San Giacomo

E’ necessaria la prenotazione attraverso WhatsApp al 339 6531632 oppure via mail a ass.musicamica.ge@gmail.com

Il Duo Arcadia (flauto e arpa) nasce nel 2010 ed è composto da Raffaele Bifulco al flauto e Carla They all’arpa, musicisti provenienti da esperienze musicali e aree geografiche diverse, uniti dall’ interesse per la riscoperta del repertorio per flauto ed arpa nella sua totalità. Il Duo, infatti, grazie alla poliedricità dei suoi componenti, spazia fra diversi generi musicali: da brani di musica medievale, rinascimentale, barocca, classica, operistica, a brani di musica celtica, irish, scozzese, musiche da film. Esso ha ottenuto nel corso degli anni vari riconoscimenti e ha tenuto numerosi concerti ed esibizioni nell’ambito di importanti Festival e rassegne musicali, fra i quali “Festival Internazionale Classica”, “Ravenna Festival”, la Rassegna di musica celtica “Castelli in musica” a Monzambano e Guidizzolo; ha partecipato, inoltre, a varie rievocazioni storiche, fra le quali “La Grande Fete Medièvale di Lugano”, “La Fete medièvale du Chateau de Grandson”. Infine, la suddetta formazione cameristica si è esibita in concerti presso l’Abbazia di Monterosso (Liguria), il Castello dei Conti Guidi Di Poppi (AR), il chiostro di S.Francesco di Castiglion Fiorentino (AR), la Chiesa di S.Giovanni Evangelista di Monzuno (BO), il Santuario della Madonna dei Prati di Busseto(PR), l’ Abbazia di S.Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT), il Castello dei Conti Carafa di Colobraro, (MT), le Chateau de Senaud in Francia, lo Yacht Club di Como. Nel 2018\ 2019 ha tenuto tournèe di concerti in Abruzzo e Basilicata oltre ad alcuni fra i più importanti castelli francesi.

Raffaele Bifulco. Diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “E.R.Duni” di Matera, ha proseguito i suoi presso l’Istituto musicale pareggiato “O.Vecchi” di Modena sotto la guida dei prof. Michele Marasco, Andrea Oliva e Gabriele Betti. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento tenuti dai prof. Bruno Grossi, Peter Lukas Graf, Emmanuel Pahud, Maxence Larrieu, Michele Marasco. Vincitore del Primo premio in vari concorsi flautistici nazionali ed internazionali, fra i quali “Syrinx Giovani”, “Emanuele Krakamp”, “Francesco Cilea” di Palmi (RC). “Severino Gazzelloni”, “Città di Ovada”, si è esibito in sale prestigiose nell’ ambito dei Festival Internazionali: “Flautissimo”(Roma), “Severino Gazzelloni”(Roccasecca), “Acanthes”(Metz), “Emilia Romagna Festival”, “Festival della Valle d’ Itria”. Ha ricoperto il ruolo di primo flauto nell’ Orchestra Giovanile Italiana (OGI) di Fiesole, con la quale ha effettuato concerti in Italia, Germania, Lituania, Estonia, Finlandia (presso il Teatro alla Scala di Milano, la Konzerthaus di Berlin, la Concert Hall di Parnu, la Concert Hall di Turku, il Politeama di Palermo, il Festival di Taormina) e nell’ Orchestra Giovanile “L.Cherubini”, diretta dal M° Riccardo Muti, con la quale ha partecipato al “Ravenna Festival”, “Salzburg Festival”, “Ravello Festival”, effettuando, tournées nell’anno 2012 in Oman presso il Royal Opera House, il Teatro Real di Madrid e il Teatro Colon di Buenos Aires. Ha collaborato, inoltre, in qualità di primo flauto con l’ Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’ OSI di Lugano, l’ Orchestra sinfonica “G.Verdi” di Milano, l’ Orchestra sinfonica siciliana di Palermo, l’ Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. La sua carriera in ambito orchestrale lo ha portato ad esibirsi con l’ Orchestra della Radiosvizzera Italiana di Lugano presso il Musikverein di Vienna, la Konzertsaall Luzern, La Tohnalle di Zurigo, il Palazzo dei Congressi di Lugano, il Teatro sociale di Bellinzona e in diverse edizioni del Festival Internazionale “Marta Argerich. Svolge intensa attività concertistica in veste di solista e camerista, tenendo corsi e masterclass di flauto presso importanti Istituzioni e Associazioni Culturali in Italia e all’ estero. Ha fatto parte della giuria di vari concorsi nazionali ed internazionali, fra i quali: Concorso flautistico internazionale “Domenico Cimarosa” di Aversa (CE), Concorso nazionale flautistico “E.Krakamp”, Concorso Internazionale “Premio Città Murata” (Premio flautistico) di Cittadella (PD), Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Sarzana” (SP), Concorso nazionale flauti stico lucano. Molti dei suoi concerti sono stati trasmessi su Canali radiofonici televisivi italiani ed esteri. Nel 2019 è stato docente del Conservatorio di Brest (Bretagna)e di vari Istituti musicali della Valle della Loira. Nell’ anno accademico 2020/21 docente di flauto del Conservatorio “G.Verdi” di Como. Attualmente è docente di flauto del Conservatorio “C.Pollini” di Padova.

Carla They, nata a Parma in una famiglia di musicisti, ha frequentato il Conservatorio A. Boito di Parma e il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, dove si è diplomata a pieni voti in Arpa nel 1990. La carriera di solista d’arpa l’ha portata ad esibirsi in oltre duemilacinquecento concerti presso importanti istituzioni internazionali: Consolato Italiano di Parigi, Ambasciata Britannica a Roma, castello Reale di Amboise, Teatro Regio di Parma, Teatro Valli di Reggio Emilia, Palazzo dei Congressi di Campione d’Italia, Palazzo Vendramin di Venezia, Volkshaus di Basilea, sala Mahler a Dobbiaco, Teatro Magnani di Fidenza, Hotel Hermitage di Montecarlo, Teatro Bibiena di Mantova, Teatro all’Antica di Sabbioneta, Basilica Palladiana a Vicenza, Palazzo Madama a Torino, Duomo di Reggio Emilia, Musei di palazzo Rosso a Genova, Palazzo Brancaccio a Roma, Palazzo Reale, Pinacoteca Ambrosiana, Museo della Scienza e della Tecnologia, chiostro del Bramante, palazzo Bovara a Milano e tanti altri prestigiosi luoghi. Si esibisce per rassegne concertistiche quali: Ravenna Festival, Verdi Festival, L’ora della Musica, Festival Internazionale Maria Callas, I concerti della Fondazione Toscanini, Celesti Armonie, Festival Luoghi Immaginari, Musica al Museo, Soli Deo Gloria, Musica intorno al fiume, I Luoghi e la Musica, Pomeriggi Musicali, I suoni della Via Lattea, La notte delle pievi, Parma Poesia Festival. In ambito teatrale ha collaborato a spettacoli e format con noti personaggi quali: l’attrice Paola Pitagora, lo psichiatra Paolo Crepet, il comico Enrico Beruschi, l’attore Tullio Solenghi, l’attrice Claudia Koll, l’ attore Ivano Marescotti, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e ha preso parte alle trasmissioni televisive RAI “Lo Zecchino d’oro” “Sereno Variabile” “I fatti vostri”.