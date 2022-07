'Santa': giovedì 14 incontro col filosofo Vito Mancuso - LevanteNews

Dalla segreteria di “Casa mons Solimano”

Le Parrocchie di Santa Margherita Ligure propongono a tutti i concittadini e gli ospiti un momento di riflessione sul mondo di oggi, dominato da social network, media e tecnologia.

Giovedì 14 luglio alle ore 21,15 sul sagrato della Basilica in Piazza Caprera a Santa Margherita Ligure, si terrà un incontro con il filosofo Vito Mancuso, sul tema: “l’utopia di restare umani”.

Qualche settimana fa Il Secolo XIX e La Stampa hanno pubblicato un articolo in cui il filosofo spiegava come “per arginare il potere della tecnologia sul corpo e sulla mente, sia necessario impegnarci a conservare ciò che ci fa uomini, ovvero l’intelligenza libera e buona. (…) È solo grazie al silenzio interiore che la mente genera conoscenza: occorre quindi ragionare col cuore. (…) La realtà è data da ciò che non si vede, ma di cui non si può fare a meno”.

Partendo da queste e da altre considerazioni contenute in quest’interessantissimo intervento, le Comunità Parrocchiali sammargheritesi hanno voluto invitare Mancuso per riuscire ad approfondire queste tematiche, in un’epoca in cui tutti capiamo come la tecnologia stia per rimodellare un mondo “a sua immagine e somiglianza”, in cui il fattore umano verrà forse considerato superfluo o addirittura dannoso.

Il professor Vito Mancuso, che è stato già protagonista un decennio fa di un partecipatissimo incontro organizzato dalle parrocchie cittadine, dopo varie esperienze nelle Università di Padova e Vita-Salute San Raffaele di Milano, attualmente insegna presso il master di “Meditazione e neuroscienze” dell’Università di Udine. Dal 2009 al 2017 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica, mentre dal 2022 è un autorevole editorialista per La Stampa.

L’incontro ad ingresso libero, con posti a sedere fino ad esaurimento, sarà moderato da don Jacopo De Vecchi, Responsabile del Servizio per la pastorale della cultura della Diocesi di Chiavari.

Si ringrazia per la collaborazione l’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure.