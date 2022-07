Recco: "Un odore di toscano", il noir di Roberto Perrone alla libreria Capurro - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Domani, mercoledì 13 luglio alle ore 18.30, nello spazio antistante la libreria Capurro, Roberto Perrone presenterà il suo ultimo libro “Un odore di Toscano” e lo farà dialogando con il giornalista Fabio Pozzo. “Prosegue la collaborazione con la libreria Capurro con questo appuntamento dedicato ai libri e all’educazione alla lettura col patrocinio del Comune” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini.

Roberto Perrone vive tra Rapallo e Milano. Dopo una vita da inviato per il Corriere della Sera, scrive ancora per giornali, riviste e siti web di svariati argomenti. Come narratore ha affrontato tutti i generi letterari, dai romanzi che prendevano spunto dal calcio a quelli d’amore e di cucina, dai libri per ragazzi alle biografie per poi approdare al noir. Dopo la trilogia di Annibale Canessa, edita da Rizzoli, ha creato un nuovo personaggio e un intrapreso un nuovo percorso con HarperCollins. Questo è il primo capitolo.