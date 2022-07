RASSEGNA STAMPA. 'Santa': donna di 44 morta in un bagno; mistero - LevanteNews

Oggi, martedì 12 luglio, auguri a Gualberto. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “A nemico che fugge, ponti d’oro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: donna di 44 anni di cui non è stato reso noto il nome, trovata morta ieri alle 19 nel bagno della stazione di Sarzana; forse uccisa da un malore, sarà l’autpsia a chiarire il mistero. Scuola: “Nuovo indirizzo al liceo Luzzati; succursale Deambrosis a Santo Stefano d’Aveto”; “Delpino, Nicoloso, Liceti: ecco i ragazzi diplomati”.

Sestri Levante: dissesto idrogeologico, opere per 400.000 euro. Sestri Levante: ospitalità diffusa, enti e imprese tracciano il bilancio. Sestri Levante: riaperta Galleria Rizzi. Sestri Levante: il sentiero del giorno, l’incanto di Punta Manara. Lavagna: appartamento a fuoco in corso Buenos Aires. Chiavari: aula consigliare più moderna e tecnologica con una spesa di 40.000 euro. Chiavari: ambulatori medici di “Casa della Salute” nell’ex point di Messuti. Chiavari: superbonus edilizia, le richieste non calano, ma la cessione dei crediti fa tremare le aziende. Chiavari: palazzo De Bernardis torna all’antico splendore. Chiavari: in un video le bellezze della città. Chiavari: Mario Gastaldi alla guida del Rotary Tigullio.

Camogli: la minaccia delle reti fantasma nei fondali. Recco: edificio Maestre Pie, partito il bando di gara. Recco ospiterà il campionato di Triathlon.

Lumarzo: sabato riapre come previsto il tunnel del Ferriere, completata la piazzuola di atterraggio per elicotteri.