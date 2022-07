Porto Venere: morto sub lericino di 27 anni - LevanteNews

Maurizio Zanello, un sub di 27 anni, originario di Lerici ma residente in Lombardia, è morto nel corso di una immersione in apnea, tra le isole del Tino e del Tinetto. E’ accaduto ieri pomeriggio. Gli amici e la fidanzata non vedendolo riemerge hanno lanciato l’allarme. Le ricerche della guardia costiera e dei sommozzatori dei vigili del fuoco si sono concluse alle 23.30 quanto il corpo è stato individuato in un fondale profondo 18 metri. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del malore che hanno provocato il decesso.