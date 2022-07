Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-‘Santa’-Camogli: i film in Riviera - LevanteNews

Programmazione Cinema

BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636228)

da martedì 12 a martedì 19 luglio

mercoledì 13

ore 19.00 Sonic 2

ore 21.45 House of Gucci

giovedì 14

ore 19.00 House of Gucci

ore 21.45 Jurassic World – il dominio

venerdì 15

ore 19.00 Jurassic World – il dominio

ore 21.45 Thor love and thunder

sabato 16 ore 19.00 e 21.45 Thor love and thunder

domenica 17

ore 19.00 Thor love and thunder

ore 21.45 Finale a sorpresa

lunedì 18

ore 19.00 Finale a sorpresa

ore 21.45 Il ritratto del Duca

martedì 19

ore 19.00 Il ritratto del Duca

*****

ARISTON Sestri Levante (via Fico, 12; telefono 018 541505)

Sala 1

venerdì 15, sabato 16, domenica 17

Thor love and Thunder ore 17.30-21.30

lunedì 18 ore 21.30

Sala 2

venerdì 15, sabato 16, domenica 17

Elvis ore 17.15-21.00

*****

CONCHIGLIA Sestri Levante (Salita alla penisola di Levante 2) Arena all’aperto

mercoledì 13 Il Cinema Ritrovato – Tempi Moderni (edizione restaurata)

giovedì 14 Licorice Pizza

Tutte le sere ore 21.30

*****

MIGNON Chiavari (via Martiri della Liberazione 131; tel 0185 309 694)

da lunedì 11 a mercoledì 13 luglio

Il lupo e il leone

ore 17.00-21.15

Regia: Gilles de Maistre – Con: Molly Kunz, Graham Greene – Francia, 2022 – 99′

Alma è una giovane promettente pianista, in lizza per la filarmonica di Los Angeles. La morte del nonno la riporta, però, d’urgenza tra i boschi canadesi in cui ha trascorso l’infanzia. Qui fa amicizia con la femmina di lupo artico a cui il nonno era solito offrire ospitalità e, una mattina, dopo una violenta tempesta, si ritrova letteralmente tra le mani un cucciolo di leone, scampato ad un atterraggio aereo di emergenza. Quando anche la lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, il piccolo di lupo e quello di leone diventano inseparabili. Ma mamma lupa scompare improvvisamente e Alma non se la sente di ripartire: tocca a lei, ora, fare da madre ai due animali e assicurarsi che non accada loro nulla di male.

giovedì 14 luglio riposo

da venerdì 15 a domenica 17

Belfast

ore 21.15

Regia: Kenneth Branagh – Con: Caitriona Balfe, Judi Dench – Gran Bretagna, 2022 – 98′

Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c’è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy, protestante,si tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere. Emigrare è una tentazione, ma come lasciare l’amata Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e d’amore, la bionda Catherine del primo banco?

Premio Oscar 2022 per la miglior sceneggiatura originale

da lunedì 18 a mercoledì 20 luglio

Troppo cattivi

ore 17.00

Regia: Pierre Perifel – Cartone animato – Usa, 2022 – 100′

Sono astuti, spavaldi, intelligenti, sono anche cattivi, ma “molto bravi ad esserlo”. Sono Mr Wolf, il George Clooney della banda, Mr Snake, il più perfido, Shark, genio del travestimento, Piranha, tutto denti e gonfi muscoli, e Miss Tarantula, per gli amici Webs, hacker di piccole dimensioni e grande cervello. Tutto quello che chiedono è continuare a rubare e a farla franca, per scappare su un’auto da corsa e godersi le loro facce al telegiornale, seduti comodamente sul divano del loro covo segreto. Ma l’arrivo della governatrice Foxington cambia tutto. Questa volta, se i Toppo Cattivi vogliono sfuggire alla cattura non hanno altra possibilità che fingersi troppi buoni, per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare finalmente l’agognato Delfino d’oro.

Nostalgia

ore 21.00

Regia: Mario Martone – Con: Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno – Iralia, 2022 – 117′

Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l’Egitto Felice, diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la città dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, “la sarta migliore del Rione Sanità”, abita in un basso, e accoglie a braccia aperte quel figlio che credeva perduto per sempre. A poco a poco Felice riprende contatto con un mondo che aveva messo forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un prete che combatte la camorra cercando di dare un futuro ai giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di ricongiungersi con Oreste, amico fraterno e compagno di scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un piccolo boss. E a nulla valgono i consigli ad andarsene da Napoli e dimenticare quell’amicizia pericolosa: come se fosse possibile, lasciarsi alle spalle una città che ti è entrata per sempre nel cuore.

giovedì 21 riposo

*****

AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; tel 0185 61951)

dal 14 al 20 (lunedì chiuso)

Thor love and Thunder ore 17.30-21.30

Elvis ore 17.15-21.15

*****

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16. Tel. 0185 286033)

dal 14 al 26 luglio

Thor love and Thunder giovedì 14 ore 17.30-21.30

venerdì 15, sabato 16 e domenica 17, ore 21.30

Lightyear,la vera storia di Buzz venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 ore 17.15

Il ritratto del Duca lunedì 18 e martedì 19 ore 17.15-21.15

mercoledì 20 riposo

giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 Elvis ore 17.00-21.15

domenica 24, lunedì 25, martedì 26 Jurassic World – il dominio ore 17.00-21.15

mercoledì riposo

*****

CINEMA Camogli (via Bettolo, 9; tell 348 7146001) all’aperto

Ore 21.30

giovedì 14 Assassinio sul Nilo

sabato 16 e domenica 17 Madres paralelas

martedì 19 Finale a sorpresa