Moneglia: laboratori per famiglie e "Il pino sul mare" - LevanteNews

Da Marzia Dentone, LabTer Tigullio

Con il rinnovo della collaborazione fra Comune di Moneglia e LabTer Tigullio, il centro di educazione ambientale e alla sostenibilità pertinente ai Comuni di Sestri Levante, Leivi, Lavagna, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e appunto Moneglia, riconosciuto dal Sistema Ligure dei Centri di Educazione Ambientale, vengono organizzati anche quest’anno alcuni appuntamenti di educazione ambientale e conoscenza del territorio, rivolti a bambini, famiglie e individuali, turisti e residenti, in questo periodo estivo: prime fra tutti le visite guidate che “animano” il paese tutti i martedì sera dal 5 luglio al 6 settembre, con inizio alle ore 21 davanti al Palazzo Comunale. Inoltre il Comune di Moneglia e il LabTer Tigullio sono lieti di riproporre il laboratorio artistico e didattico “Il pino sul mare” che ha avuto tanto successo nel corso dell’ultimo anno scolastico con le scolaresche. Si tratta di un’attività destinata ad avvicinare i bambini al mondo dell’arte e dell’osservazione del paesaggio nell’anniversario dell’omonima opera del pittore Carlo Carrà. Questa sua opera è ben nota al pubblico monegliese perché fu dipinta dal grande artista proprio a Moneglia nel 1921, esattamente 101 anni fa!

E’ proprio in occasione dell’anniversario, l’artista, insegnante ed esperta di didattica museale, Maria Rocca, ha ideato questo nuovissimo laboratorio, mentre il Comune, tramite la consigliera con delega alla Cultura, Giulia Dezza, ha realizzato in Corso Libero Longhi, presso le cosiddette “scale gemelle”, al centro del paese di Moneglia, un grosso pannello dedicato all’opera e a Carrà stesso.

Il laboratorio prenderà avvio proprio dal paesaggio marino dipinto da Carlo Carrà nel 1921 a Moneglia, immersi nello stesso paesaggio i partecipanti potranno indagare le forme, la luce e la natura, che l’artista definiva suscitatrice di rapporti pittorici, per creare immagini con matite e colori. Si tratterà dunque di un’esperienza del tutto nuova, divertente e stimolante, oltre che istruttiva, per i bambini ma anche per i loro genitori e nonni, per i cittadini e gli ospiti di Moneglia, che potranno scoprire un aspetto unico e spesso poco noto.

In modo semplice e divertente saranno approfonditi l’opera del pittore, il paesaggio che lo aveva ispirato, nonché i materiali e le tecniche.

Appuntamento per i partecipanti alle ore 9.30 di Giovedì 14 luglio, a Moneglia, davanti all’Ufficio Turistico della Pro Loco. Per partecipare al laboratorio “Il pino sul mare” è necessario prenotarsi (numero massimo di partecipanti è 15 bambini) telefonando al n. 0185 490576 oppure scrivendo a labter@comune.sestri-levante.ge.it. L’attività è a partecipazione gratuita ed è aperta a tutti i bambini con età compresa tra i 5 e i 12 anni.

Chi è Carlo Carrà? Nato a Quargnento, in Piemonte, nel 1881, fu tra i fondatori del manifesto dei futuristi all’inizio del Novecento, ma tra il 1919 e il 1926, assieme a De Chirico, Morandi e De Pisis, ebbe una svolta verso la “pittura metafisica”, in piena opposizione al futurismo e destinata alla ricerca di valori formali puri. Infatti dopo l’iniziale orientamento verso l’impressionismo e le spregiudicate creazioni del futurismo, Carrà mostrò un legame con la tradizione, con l’equilibrio classico e con il naturalismo, con grande attenzione alla forma, arrivando a prediligere paesaggi di austera semplicità proprio come “Il pino sul mare” dipinto a Moneglia nel 1921. Fu così uno dei protagonisti dell’arte italiana della prima metà del Novecento.