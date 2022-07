Calcio/ Lavagnese, ufficiale Lorenzo Trocino - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che è stato raggiunto l’accordo per il tesseramento di un altro giovane di grande prospettiva.

Lorenzo Trocino, genovese leva 2003, può lavorare sia come prima o seconda punta sia come centrocampista centrale o laterale.

Cresciuto calcisticamente nella ASD James é passato alla Virtus Entella con cui ha giocato i campionati Under 16 e Under 17 nazionali collezionando una trentina di presenze e cinque reti.

Ha poi vestito le maglie del Ligorna e della Sestrese in Eccellenza venendo impiegato in alcuni scampoli di partita e nell’ultima stagione ha ben figurato con la formazione Primavera della Virtus segnando una rete in undici apparizioni.

A Lorenzo un caloroso benvenuto da parte di tutta la società bianconera.