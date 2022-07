Rapallo Ruentes comunica di aver ingaggiato il centrocampista Ozuna Mejia Jhoan, classe 2003 nato a Sant Domingo. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria , ha giocato nel Messina.

Nella scorsa stagione ha militato in ASD Genova Calcio. A Jhon un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconer