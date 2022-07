Blue Panda Week: lotta agli attrezzi fantasma e applicazione della Salvamare - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Wwf

Dall’8 al 12 luglio, nell’Area Marina Protetta di Portofino, si è svolta la Blue Panda Week. In quei giorni la Blue Panda, barca a vela ambasciatrice del Wwf, ha sostato di fronte alla spiaggia di Camogli ed è entrato nel vivo il progetto EcoeFISHent, che ha l’obiettivo di promuovere la lotta alle ghost gear e favorire l’economia circolare legata al recupero degli scarti della filiera ittica.

Nel corso delle attività svolte, il Wwf ha liberato i fondali liguri da alcuni attrezzi fantasma insieme all’AMP di Portofino e sub di Reef Alert Network a Punta Chiappa. Grazie alla collaborazione dei pescatori di Santa Margherita Ligure e di Arpal è stata inoltre effettuata un’operazione di Fishing for litter, cioè di recupero di microplastica in mare. Il materiale recuperato è stato poi analizzato a bordo della Blue Panda al microscopio per visualizzare le microplastiche presenti, mentre una parte delle lenze fantasma recuperate è stata fornita a Proplast per valutarne la possibilità di riciclo.

“Ogni anno a livello globale si stima che tra 500mila e 1 milione di tonnellate di attrezzi da pesca finiscano in mare. Si tratta di una tipologia di rifiuto con un impatto fortemente deleterio sugli ecosistemi marini perché determina il soffocamento e l’intrappolamento della fauna e della flora provocando danni permanenti.

Il nostro ruolo nel progetto EcoeFISHent, insieme all’AMP di Portofino, è quello di proteggere l’ambiente marino, in particolare le importantissime foreste di gorgonie che sono gravemente danneggiate dalle lenze usate nella pesca ricreativa, ma non solo. Stiamo promuovendo la collaborazione di tutti gli attori locali: dai pescatori (professionisti e ricreativi) ai subacquei sino alle organizzazioni e alle autorità locali, per porre fine a questi comportamenti dannosi promuovendo azioni di prevenzione e protocolli per una corretta segnalazione, raccolta, recupero e, laddove possibile, riciclo degli attrezzi dispersi e della plastica recuperata” spiega Giulia Prato, responsabile Mare del Wwf Italia.

“L’eccezionale visione del progetto EcoeFISHent consiste nell’applicazione di un modello di business in grado di mettere insieme pubblico, istituti di ricerca, ONG, grandi e piccole imprese per un obiettivo comune: la tutela dell’ambiente. Grazie ai processi innovativi messi a punto dal progetto, gli scarti del pesce, le reti usate e gli imballaggi in bioplastica saranno infatti trasformati in sostanze e materie utili per diversi utilizzi, anche su un piano industriale e di commercio. Il ruolo di Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico), in qualità di capofila e in rappresentanza di Regione Liguria, consiste in particolare nel coordinamento dell’ampio partenariato di EcoeFISHent per la concreta messa a punto delle catene di valore che verranno sviluppate sul nostro territorio grazie a questo progetto”, dichiara Maria Nives Riggio, Vice Direttore Generale di Filse.

IL PROGETTO EcoeFISHent

EcoeFISHent è un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, con l’obiettivo di costruire un cluster territoriale di economia circolare sostenibile e replicabile focalizzato sulla regione Liguria e l’Italia nord-occidentale. Il progetto ha una durata di 5 anni e vede la collaborazione di 34 partner provenienti da 7 paesi: Bulgaria, Israele, Italia, Francia, Kenia, Norvegia e Spagna. Coordinato da Filse, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, si pone l’obiettivo di creare un sistema di simbiosi industriale per l’implementazione dei principi dell’economia circolare che permetterà la valorizzazione eco-efficiente degli scarti provenienti dalla filiera ittica, tra le quali reti fantasma.

Grazie anche al supporto di centri di ricerca internazionali, tecnologie e processi innovativi, il progetto permetterà di offrire ai consumatori prodotti sostenibili nel settore della cosmesi, della nutraceutica, del packaging e dell’automotive. Il progetto prevede anche di ridurre la quantità di rifiuti marini in plastica facendo ricerca su soluzioni redditizie e di semplice applicazione a livello territoriale per riciclare le reti, usate in acquacoltura e nella pesca, a fine vita. L’idea è quella di focalizzarsi sul riciclo delle attrezzature in poliammide e polietilene, per ottenere componenti per il settore automotive e packaging per il settore cosmetico. Il cluster sarà composto da molteplici catene del valore circolari multilivello e interconnesse, con impatti positivi sul piano ambientale e socioeconomico che colleghi le economie blu e verde e gli altri attori appartenenti a diversi settori e tipologie organizzative quali aziende manifatturiere e trasformative, fornitori di materie prime e servizi, terzo settore ed istituzioni pubbliche.

Alla tavola rotonda “Ecoefishent presents: la legge Salvamare e la sua applicazione, nella sala dell’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli, erano presenti e in collegamento Alessandra Prampolini, Direttore Generale del Wwf Italia, Gianfranco Amendola, ex magistrato e docente presso l’Università La Sapienza di Roma, Giambattista Ponzetto, Capitano di Vascello (CP) e Capo Reparto Operativo della Direzione Marittima di Genova, Mirvana Feletti, Responsabile Pesca e Acquacoltura Regione Liguria, Giuseppe Delle Foglie, avvocato, Stefania Truffa, Executive Partner di Project Hub 360 e project manager di EcoeFISHent, Giorgio Bavestrello e Cecilia Pinto , rispettivamente Professore e ricercatrice presso l’Università degli Studi di Genova, Maria Adele Prosperoni, Responsabile Ambiente ed Energia ConfCooperative, Maddalena Fava di Ziguele e Mauro Mariotti, Direttore AMP Portofino.

IL VIAGGIO DELLA BLUE PANDA NEL MEDITERRANEO

La barca Blue Panda, attiva per il WWF dal 2019 con una prima tappa italiana all’Argentario/Toscana, riunisce persone di diversi paesi per proteggere il mare e la sua biodiversità. Litorali e comunità costiere, ONG e aziende, enti locali, pescatori e subacquei, sono tutti benvenuti a bordo, per incontrarsi e (ri)scoprire insieme la bellezza, la preziosità e la fragilità dei mari. La Blue Panda è ormai diventata un hub itinerante dove si discute, si condividono visioni e soluzioni per proteggere al meglio il mare e le sue meraviglie. Il viaggio del 2022 prevede 10 tappe in 4 paesi: Francia (Marsiglia, Tolone, Santuario Pelagos), Italia (Camogli – AMP Portofino, Santuario Pelagos), Turchia (Cesme, Penisola Dilek), Spagna (Mare di Alboran, Cartagena, Motri). Oggi la Blue Panda ha iniziato la sua navigazione da Camogli fino a Talamone, dove arriverà il 16 luglio dopo una crociera di avvistamento cetacei. Il suo periplo mira a portare visibilità e accelerare il raggiungimento dell’obiettivo 30by30, ovvero, proteggere in modo efficace almeno il 30% di Mediterraneo entro il 2030. In tutti i paesi saranno svolte attività di sensibilizzazione che coinvolgeranno le comunità locali per un appello verso una maggiore protezione del mare, ma anche concrete azioni di conservazione come le pulizie dei fondali dagli attrezzi fantasma o il monitoraggio della fauna marina nelle AMP. La tappa italiana si inserisce nelle attività del progetto europeo H2020-EcoeFishent e nella Campagna GenerAzioneMare del Wwf Italia.