Varese Ligure: strada 49, la Provincia ha disposto i lavori - LevanteNews

Da Comunicazione Provincia de La Spezia

Proseguono le opere di riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale spezzina. Nello specifico si segnala l’intervento lungo la Strada Provinciale SP49 “Varese Ligure – Cassego – Malanotte”, nel comune di Varese Ligure.

Il settore tecnico della Provincia della Spezia, con inizio immediato delle opere per garantire le necessità evidenziate dal territorio, ha disposto lavori ad oggetto “Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale, segnaletica e protezioni laterali, interventi di regimazione delle acque superficiali, opere strutturali per eliminazione criticità puntuali della sezione stradale su alcune strade provinciali – lotto A” che include lavorazioni attinenti il ripristino della pavimentazione bituminosa lungo tratti della strada provinciale SP49. Le opere sono svolte in stretto coordinamento con il Comune di Varese Ligure.

Durante le lavorazioni vi sarà una regolamentazione temporanea del traffico anche con l’istituzione di cantieri mobili con sensi unici alternati, per tratte non superiori a 200 metri, regolati da impianto semaforico o movieri e possibili brevi sospensioni della circolazione per il tempo strettamente

necessario all’esecuzione di rapide lavorazioni. Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli interventi saranno limitati durante le ore di maggior traffico per evitare eccessivi disagi.

fficio Comunicazione Presidenza della ProvinciaLe opere si svolgeranno in sito sino al 15 luglio 2022 con orario 07 – 18.