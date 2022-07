Sori: "Estate, partenza col botto grazie a spiaggia, park e navetta gratuiti" - LevanteNews

Dal gruppo” Per Sori”

Inizia col botto l’estate 2022 a Sori: la spiaggia finalmente capiente ed accogliente ed il servizio navetta, con parcheggio gratuito, stanno attirando molti bagnanti e turisti nel nostro piccolo borgo, soprattutto nei fine settimana!

E poi finalmente, dopo due anni di fermo obbligato, sagre, manifestazioni, spettacoli e concerti come da tradizione!

Prosegue in questo modo l’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione del territorio, cercando sempre più un miglioramento dell’offerta per i cittadini e per i turisti che scelgono di trascorrere l’estate nel nostro paese!

Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook per non perdere nessun appuntamento di questa fantastica estate sorese!