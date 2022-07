'Santa': ai Bagni Serena con #AlexaOnTheBeach - LevanteNews

Da Omnicom Public Relations Group Italy

Questo weekend Alexa accende l’estate ai Bagni Sirena di Santa Margherita Ligure per l’ultima tappa del tour estivo #AlexaOnTheBeach. Dopo aver visitato alcune tra le spiagge più belle di Italia, Alexa arriva in Liguria per l’ultimo weekend di divertimento insieme ai bagnanti italiani. Non mancheranno sorprese, giochi, musica e tanto divertimento per animare e trascorrere l’ultimo weekend di mare in compagnia dell’assistente vocale di Amazon.

Dalla riviera ligure, Alexa movimenterà il fine settimana con tante sorprese per i bagnanti, a cui basterà dire “Alexa, accendi l’estate!” per riprodurre le hit del momento da Amazon Music e scatenarsi al ritmo dei tormentoni estivi.

Protagonisti anche i dispositivi Echo di ultima generazione, come Echo Show 15 ed Echo Buds, pronti a trasformare Alexa in una vera e propria animatrice vocale per l’occasione.

I clienti che parteciperanno al tour #AlexaOnTheBeach potranno inoltre ritirare gadget brandizzati Alexa e scattare indimenticabili selfie nelle cornici fotografiche preparate per l’occasione.

Vi aspettiamo!