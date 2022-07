San Fruttuoso: coppia inglese salvata da 'Drago' al passo del Bacio - LevanteNews

A causa di un malore, sotto il sole cocente, una non più giovane coppia di escursionisti inglesi in gita sul monte di Portofino, ha avuto bisogno di soccorso mentre si trovava al Passo del Bacio. Subito la squadra dei vigili del fuoco di Rapallo è partita sul proprio gommone dal porto di Santa Margherita Ligure per raggiungere San Fruttuoso; si è messa in moto anche una squadra del soccorso alpino.

Dall’aeroporto Colombo è partito l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che, per ragioni di capienza nell’abitacolo, ha raggiunto la piazzuola dell’elisoccorso di San Fruttuoso, dove ha sbarcato il personale sanitario, medico e infermiere. L’elicottero è quindi salito al Passo del Bacio dove in realtà a sentirsi male era stato solo il marito. Tratto a bordo con il verricello, il turista inglese è stato trasferito a San Fruttuoso dove è stato visitato dal medico; questi ha riscontrato come le condizione del paziente, forse disidratato, fossero migliorate. La coppia, che non avrebbe neppure indossato calzature idonee per affrontare quel sentiero, è comunque tornata a casa con le proprie gambe.

Le foto sono del Servizio documentazione dei Vigili del fuoco