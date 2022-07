Rugby/ Pro Recco, Noto e Regestro i nuovo coach - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Davide Noto e Alessandro Regestro, con il supporto di Lucas Tagliavini per i trequarti, sono i nuovi allenatori della Prima Squadra della Pro Recco Rugby.

Noto, probabilmente il tallonatore più forte della storia biancoceleste, trentanove anni e una profondissima conoscenza della mischia e del gioco, già punto di riferimento per i compagni dentro e fuori dal campo, si appresta ad iniziare la sua prima vera esperienza da allenatore in Serie A.

Per Regestro gli anni sono solo venticinque ma, dopo una carriera da flanker arrivata fino al Top10 e conclusa troppo presto a causa degli infortuni, si è già dedicato, oltre all’ormai prossima laurea in scienze motorie, al lavoro di personal trainer e di allenatore a livello giovanile sia di pallavolo che di rugby. Alessandro fa parte del gruppo di quei “ragazzini terribili” che, giovanissimi e pieni di talento, vissero il grande momento dei campionati vinti, dei record e delle finali promozione giocate dagli Squali.

Tagliavini, classe 1992, biancoceleste fin da bambino, mediano di mischia di grande carattere e grinta e già educatore e allenatore di quasi tutte le categorie giovanili fino all’U19, supporterà Noto e Regestro per il reparto arretrato.

Le prime parole sono quelle di Noto: “Sono contento e molto carico: questo è il coronamento di un lavoro iniziato già da qualche anno e ora è il momento giusto per questa svolta, sia per l’anagrafe, che è implacabile, che per il lungo stop che in ogni caso mi impone l’incidente che ho avuto mesi fa e che mi ha “regalato” una placca nel braccio che non potrà essere tolta prima di aprile del prossimo anno. Insieme a “Reggi” e Lucas lavoreremo sia con la Prima Squadra che con le giovanili e seguiremo la formazione e la crescita di tutti gli allenatori”.