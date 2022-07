Recco: "Maestre Pie, Bucci porta avanti il progetto di Repetto e D'Oria" - LevanteNews

Da Franco Senarega, Consigliere Delegato alle Politiche del territorio e alla assistenza tecnico amministrativa ai Comuni della Città Metropolitana e consigliere del Comune di Recco

A riscontro di alcuni articoli apparsi sulle testate locali nei giorni scorsi, e ripresi anche da consiglieri del Comune di Recco, relativi alla preoccupazione dei “Giovani Recchellini” sugli spazi verdi antistanti “l’ex Istituto Maestre Pie”, che verrà interessato da un insieme di opere finalizzate ad ospitare un nuovo istituto con indirizzo enogastronomico, dopo aver contattato per i doverosi chiarimenti il servizio Edilizia della Città Metropolitana di Genova che sta seguendo il progetto, vorrei precisare quanto segue:

L’area esterna interessata dall’intervento è una parte minore dell’intero parco che comunque verrà conservato; i lavori prevedono la realizzazione di quattro parcheggi, uno dei quali per disabili e della rampa di accesso, che garantirà l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità a mezzi di soccorso, e queste opere, tra l’altro, includeranno lo spostamento di essenze di pregio per la loro conservazione.

L’altra area esterna che verrà edificata vedrà la demolizione di un preesistente immobile, per realizzare la palestra seminterrata, integrata nel fronte collinare.

Gli interventi suddetti sono necessari e funzionali alla realizzazione di un moderno complesso formativo con indirizzo enogastronomico, come anche previsto dal DM 18/12/1975 sull’edilizia scolastica, che impone una adeguata dotazione di spazi esterni, spazi sportivi e la completa accessibilità delle scuole.

Il progetto di fattibilità, realizzato dieci anni fa, prevedeva già questo assetto ed era stato regolarmente autorizzato dal Comune e Soprintendenza, proprio dal punto di vista paesaggistico.

Per quanto invece riguarda le perplessità espresse sulla futura gestione di tali spazi esterni, è giusto puntualizzare che, essendo gli stessi organici ad una istituzione scolastica, la loro fruizione dovrà necessariamente essere concordata con la dirigenza del nuovo istituto.

In conclusione vorrei anche ricordare che l’immobile è stato acquisito nei primi anni duemila dalla Provincia di Genova, allora amministrata da Alessandro Repetto; l’Ente successivamente ha visto la trasformazione in Città Metropolitana con un Commissariamento e successivamente un ciclo amministrativo presieduto da Marco Doria; pertanto è mia intenzione sottolineare come il primo ciclo della amministrazione di Marco Bucci, seppure i due anni di pandemia abbiano influito sull’avanzamento dei procedimenti, sia stato quello che è riuscito a far sì che il progetto potesse partire, è infatti del 4 luglio 2022 la pubblicazione del bando di Gara per l’esecuzione dell’opera, e soprattutto che questo potesse garantire tempi per il suo completamento coerenti con le necessità di formazione richieste a gran voce dalle nuove generazioni.