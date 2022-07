Recco: Libreria Capurro, Roberto Perrone dialoga con Fabio Pozzo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di HarperCollins

Mercoledì 13 luglio, ore 18.30, Roberto Perrone presenta “Un odore di toscano”. Dialoga con Fabio Pozzo. Libreria Capurro, Recco. Piazzetta antistante la libreria

In libreria per HarperCollins – 20,00 euro, 528 pagine

Uno dei giallisti più amati torna sulle scene con u nuovo spregiudicato protagonista.

La prima pattuglia lo trovò così, stravaccato sulla seggiola in bermuda, maglietta, infradito e giubbotto anti-proiettile. Con un toscano in bocca, una mitragliatrice accanto e lo sguardo che vagava inquieto verso un punto lontano tra le onde”.

Attilio Toscano è grosso, fuma il sigaro, ama le battute, le moto, il buon cibo, il mare. E fa il poliziotto. Abita a Scilla, a 23 chilometri da Reggio Calabria.

È capace di attirare due cose: i guai e le donne, non necessariamente in quest’ordine. Quando conosce Silvia Fantolin, la donna più bella che abbia mai incontrato, arrivano entrambi, insieme. Perché con lei comincia una relazione passionale. Prima di sapere che è sposata. Prima di sapere che suo marito è Antonio Andreasso, l’eroe per eccellenza, la star dell’antimafia. E prima di capire che ci sono dei sicari pronti a ucciderli entrambi, lui e Silvia, per colpire il marito, nel cuore e nella reputazione. E questo è solo l’inizio dei suoi problemi. E della sua storia.

Roberto Perrone ritorna al romanzo e lo fa creando un nuovo indimenticabile personaggio, seducente, ribelle, ironico ed eroico malgrado lui stesso, e dando vita a molti altri coprotagonisti e comprimari meravigliosi. Con un ritmo narrativo travolgente, Perrone conferma il suo unico e inconfondibile talento, regalando al lettore un noir straordinario, che sa appassionare, divertire, spaventare, colpire dritto al cuore.

Roberto Perrone vive tra le colline liguri e Milano. Dopo una vita da inviato per il Corriere della Sera, scrive ancora per giornali, riviste e siti web di svariati argomenti. Come narratore ha affrontato tutti i generi letterari, dai romanzi che prendevano spunto dal calcio a quelli d’amore e di cucina, dai libri per ragazzi alle biografie per poi approdare al noir. Dopo la trilogia di Annibale Canessa, edita da Rizzoli, ha creato un nuovo personaggio e intrapreso un nuovo percorso con

HarperCollins. Questo è l’inizio.