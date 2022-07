Recco: Federico Buffa racconta l'Italia Mundial - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sabato 16 luglio prende il via E-20/22 – d’estate a Recco, la rassegna musicale promossa e organizzata dal Comune di Recco con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera. Il primo appuntamento, ospitato anche quest’anno sul lungomare Bettolo, vedrà l’inconfondibile voce di Federico Buffa, giornalista e volto noto di Sky, che con il monologo “Italia Mundial” farà rivivere il trionfo della nazionale azzurra in Spagna nel 1982. Al pianoforte Alessandro Nidi.

“Tutti questi eventi sono per noi uno sforzo importante – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – ma come amministrazione crediamo che un’offerta capace di attraversare tutti i linguaggi artistici, sia il veicolo più importante per lanciare la ripartenza del territorio. Un cartellone in grado di soddisfare tutti i gusti e di altissima qualità ha ricadute positive anche sul settore turistico”.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 e sono a ingresso gratuito; a partire da quattro giorni prima dell’evento i posti a sedere sono prenotabili sul sito del Comune, al numero 3348754058 (sms o whatsapp) o via mail servizi@prolocorecco.it.

Informazioni e prenotazioni: https://www.comune.recco.ge.it/