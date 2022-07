Recco: a Polanesi concerto d'organo con Benhard Marx - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Mercoledì 13 luglio 2022

Recco

Chiesa Parrocchiale di San Martino, Polanesi

(Via Polanesi 24, Recco)

Ore 21.15: Concerto per organo

Benhard Marx, organo

Organo Tommaso Roccatagliata I, seconda metà XVII secolo

Il concerto di inaugurazione del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino a Recco, in località Polanesi. Dopo tre anni di pausa, imposti dalle norme sul distanziamento legate alla situazione pandemica, si rinnova l’opportunità di ascoltare l’organo storico “Tommaso Roccatagliata I” (seconda metà del XVII secolo) in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. Sarà protagonista dell’evento il concertista tedesco di fama internazionale Bernhard Marx, organista titolare del Duomo di St. Blasien (Foresta Nera). Il Festival Organistico Internazionale, promosso dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS, si svolge come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio ligure. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, del Goethe-Institut Genua e del Comune di Recco.

Biografia

Bernhard Marx è stato allievo d’organo di Marie-Claire Alain (Parigi), di Ludwig Doerr (SaarbrückenFreiburg) e di Gaston Litaize (Parigi); inoltre ha partecipato a diversi corsi internazionali di perfezionamento con Anton Heiller (Vienna) e con Luigi Ferdinando Tagliavini (Bologna).Dal 1972 al 1975 ha ottenuto una borsa di studio del “Deutscher Akademischer Austauschdienst Bonn” per i suoi studi a Parigi. Nel 1973 ha vinto il 3° Premio del Concorso Internazionale d’Organo “Johann Sebastian Bach” a Bruges. Ha registrato per enti radiofonici e televisivi ed ha effettuato numerose incisioni; ha tenuto concerti in Germania, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Francia, in Spagna, in Portogallo, in Italia, in Svizzera, in Austria, in Polonia, in Cecoslovacchia, negli Stati Uniti e nel Canada, in Mexico, in Brasile, in Uruguay, in Argentina ed in Giappone. Dal 1972 è organista titolare della Johanneskirche a Friburgo di Bresgovia e professore d’organo dell’Accademia Pedagogica della stessa città. Nel 1976 ha terminato i suoi studi conseguendo il diploma di concertista (“Prix d’excellence”) nella classe del Prof. Doerr. Nel 1979 ha ottenuto il 2° Premio al Concorso Internazionale d’organo di Saarbrücken. Dall’anno accademico 1979-1980 è stato nominato professore d’organo alla Hochschule für Kirchenmusik (Conservatorio Superiore di Musica Sacra) di Rottenburg. Dal 1987 è esperto per la costruzione e restauro degli organi della Arcidiocesi di Friburgo. Dal 1997 è direttore artistico del famoso Festival Internazionale di Musica Sacra nel Duomo di St. Blasien (Selva nera) (www.st-blasien.de) dove dal 2011 è organista titolare. La critica musicale ha sempre sottolineato il virtuosismo di Bernhard Marx, la fedeltà delle sue interpretazioni e l’espressività nell’uso dei registri.

L’organo della chiesa parrocchiale di San Martino a Polanesi, Recco

Organo costruito da Tomaso I Roccatagliata nella seconda metà del sec. XVII. Collocato in cantoria sopra l’ingresso principale. Una tastiera collocata “a finestra” di 50 tasti (Do1-Fa5) con prima ottava corta. Pedaliera “a leggìo” di 9 pedali (Do1-Si1) costantemente unita alla tastiera. Un ulteriore pedale aziona il Tamburo. Registri azionati da leve senza incastro poste in una colonna a destra della tastiera: Principale 8′, Ottava, Decimaquinta, Decimanona, Vigesimaseconda, Flauto in Ottava, Voce Umana Soprani, Cornetto tre file Soprani. Una piccola manetta a sinistra della tastiera aziona i Rosignoli. Lo strumento è stato restaurato dai Fratelli Marin nel 1994-95.

Festival Organistico Armonie Sacre 2022

Calendario generale

Martedì 19 luglio 2022 – Cervo (IM) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista

Genova Vocal Ensemble, direzione Roberta Paraninfo

Mario Ciferri, organo

In collaborazione con il 59° Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo – Comune di Cervo

Mercoledì 20 luglio 2022 – Laigueglia (SV) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Matteo

Performance di improvvisazione organistica e azione scenica presso il Teatro del Cartelame

Giorgia Brusco, attrice

Giampaolo Di Rosa, organo

Sabato 23 luglio 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Cattedrale di Santa Maria Assunta

Olivier Perin (F), organo

Domenica 24 luglio 2022 – Soglio di Orero (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo

Walter d’Arcangelo, organo

Mercoledì 27 luglio 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Santuario Basilica di N.S. di Montallegro

Ignacio Ribas Taléns (E), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Sabato 30 luglio 2022 – Recco (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale della N.S. delle Grazie, Megli

Roberto Padoin, organo

Mercoledì 3 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo

Prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica”, composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino

Viviana Marella, flauto

Antonio Delfino, organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Ensemble Vocale L’una e cinque

Mauro Cossu, organo

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo