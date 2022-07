Rapallo: “Rapsodia in Blues”, a Valle Christi - LevanteNews

Da Sinibaldo Nicolini Art Management

Visto il grande interesse con cui la popolazione e gli ospiti del Tigullio e delle varie Città interessate hanno accolto il Festival del Blues e ne hanno decretato il successo degli scorsi anni, al fine di ulteriormente incrementare il numero degli spettatori che si identificano in questo genere musicale, si è convenuto predisporre un nuovo progetto legato sempre al folk e alla musica d’origine afroamericana come il Blues, che in questi anni ha avuto un forte rilancio presso appassionati e media.

Come lo scorso anno, anche quest’anno, sulla scia del passato ,e come stabilito lo scorso anno, andremo ad incrementare l’offerta invitando grandi artisti americani e inglesi e offrendo spettacoli di altissima qualità con cantanti e musicisti fra i più quotati, rendendo l’evento di taglio internazionale .

Il progetto

A seguito dell’indiscusso successo di pubblico e di critica degli anni precedenti, il Tigullio International Festival “ Rapsodia in Blues” , giunto quest’anno alla 15^ Edizione si avvarrà ancora, quale direttore artistico di Dillo Di Lorenzo, musicista e curatore da anni di Festival Blues di altri analoghi eventi di caratura internazionale, esperto conoscitore del settore e per anni apprezzato bluesman con i gruppi degli “Hot Bibins” e “Spiritual Gangsta” ed ancora oggi dinamicamente in scena in esplosive jam session con i grandi del Blues.

Per l’edizione 2022 abbiamo voluto investire ulteriormente sull’evento, rendendo il Festival Internazionale del Blues un evento in grado di competere con le migliori manifestazioni a livello nazionale, invitando alla rassegna delle vere Star, Artisti stranieri ed italiani di ottima caratura, assicurando la migliore professionalità e, come di consueto per la nostra Organizzazione un rapporto ottimale costi / qualità.

Il biglietto di ingresso al Festival è fissato in € 15,00 (quindici)

Spettacoli

Gli spettacoli a Rapallo saranno due, ed avranno la caratteristica di proporre dei grandi successi mondiali, maggiormente noti al grande pubblico e quindi di facile godimento per l’eterogenea platea estiva. Come ormai di consueto, le serate saranno animate da cantanti di colore.

Programma

Di seguito, il programma con date e nomi dei gruppi che parteciperanno al Tigullio International Festival “Rapsodia in blues” per Rapallo. L’inizio di ogni concerto è previsto per le ore 21,30.

Sabato 16 luglio – ore 21,30. Rapallo, Teatro all’aperto Valle Christi: Ronnie Jones & Luca Bertone Blues Band.

Apertura del Festival col “botto” con uno spettacolo musicale raffinato e coinvolgente. Solido e collaudato il groove proposto dal gruppo capitanato da Luca Bertone, lui stesso Bluesman di valore, avvezzo ad accompagnare nei tour internazionali artisti di valore globale questa volta alle prese col grandissimo Ronnie Jones

Padre del “Northern Soul”, nonchè leggendario artista della Blues Incorporated di Alexis Korner e autentica star della musica blues, Ronnie Jones salirà sul palco di Valle Christi a Rapallo il 16 luglio prossimo (ore 21.30) per un concerto indimenticabile all’insegna della musica Blues, soul ed anni 60′ .Un’ autentica icona generazionale, una navigazione negli ultimi trent’ anni.

La serata, presentata dalla Art&Management in collaborazione col Comune di Rapallo vedrà la star del blues americana accompagnata da un set live con musicisti di grande calibro.

Classe 1937, nato a Springfield nel Massachusetts, Ronnie Jones si fa conoscere in Italia p negli anni anni 60′ prima grazie al brano “Rock Your Baby” e poi come attore di teatro entrando nel cast del musical “Hair” insieme a due giovannissimi Loredana Bertè e Renato Zero.

La sua storia musicale si intreccia con quella del produttore Alexis Korner che annota il suo nome sul taccuino e lo gira al giovane manager Ronan O’ Rahilly (fondatore di Radio Caroline). In quel frattempo Korner fonda i Blues Incorporated, autentica fucina e factory di leggende del rock e del blues, dove si alterano nomi come Mick Jagger, Ginger Baker,Rod Steward, e lo stesso Ronnie Jones che si fa largo incidendo per la prima volta nella sua vita The Night Time Is The Right Time di Ray Charles e Drifters’ Money Honey.

Dopo l’esperienza con i Nightimers e Blue Jays, Ronnie Jones intraprende la strada del mondo dello spettacolo e nel 1970, dopo aver partecipato alle audizioni a Roma del musical “Hair”, interpetra il ruolo di Hud ne rock opera simbolo degli anni 60′.

Lavora poi con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni per la Rai, per Canale 5 nel programma “Pop Corn” e a Buona Domenica con Maurizio Costanzo in veste di dj-showman.

Nel 1980, in piena epoca disco music incide quattro album:Looking For action, Me And Myself, Fox On The Run e Games che comprende Video Games, che raggiungono le vette delle classifiche mondiali e partecipa nello stesso anno alla diciassettesima edizione del Festivalbar con la canzone Let’s do it again.

La sua versatilità come artista lo ha reso un musicista sempre longevo e al passo con i tempi. Dal 1980 ad oggi ha fatto parte in ben tre diverse band (Blues After Dark, Seven40, The Soul Syndicate), come compositore ha scritto piu di 200 canzoni collaborando con artisti del calibro

di Ivana Spagna e Zucchero Fornaciari. Nel 2011 è uscito il suo ultimo album “Bang” e ha realizzato il prestigioso progetto Ray Charles Memories esibendosi al fianco di una big bang composta da quasi 20 elementi.

Un artista e un testimone vivente degli indimenticabili anni 60 e non solo, che ha regalato nella sua imponente e variegata carriera artistica spessore e rilevanza a tutti i generi musicali, dal blues sino alla disco music degli anni 80′

Sabato 23 Luglio Ore 21,30 Teatro Valle Christi – Rapallo: Divas Soul Blues Night whit Yelena Baker & Deviana P.

Sabato sera conclusione alla grande, con uno spettacolo musicale di grande carattere e dall’indimenticabile groove, grazie ad artisti e musicisti di chiara fame e provata genialità musicale. L’ineffabile motore, autentica macchina del tempo Luca Giometti con un gruppo di assoluta eccellenza musicale ci trascina nel mondo del soul e del blues grazie a due Front Women nere di grande sensibilità artistica, un’esplosione di sound e di energia.

Yelena Baker è una cantante di origini afro-americane che si rapporta con la musica già in tenera età ottenendo notevoli successi in tutto il mondo. Ha iniziato a esibirsi come solista in cori gospel a 8 anni e ha proseguito a cantare e a studiare fino a lavorare in studio e dal vivo con grandi artisti prima in America poi in tutta Europa ed in particolare in Inghilterra. Vive tra Torino e Londra.

Deviana P. Morgan, Voce nera di grande spessore ha seguito le lezioni di canto con diversi maestri e, parallelamente, con Hyun Mi Lee, soprano lirico coreana, acquisendo un valido bagaglio tecnico che, aggiunto al talento naturale e alla notevole presenza scenica, le ha fruttato, in un primo tempo, numerose esperienze con varie rhythm ‘n blues ban e, in seguito, importanti collaborazioni, in studio e live, con vari artisti di fama indiscussa.

Nell’estate 1997, ha partecipato a uno spettacolo musicale televisivo sulle reti Mediaset accanto a personaggi come Amii Stewart, Fausto Leali ed Angie Brown. Già dall’anno precedente era avvenuto l’incontro con Luca Giometti e, da allora, Deviana si è esibita in molti concerti, festival e importanti club in tutta Italia sia come solista della X – JAM, sia come corista di alcune “special guest” (Linda Wesley, Gianna Cerchier, James Thompson, Danna Leese Routh, Roberta Faccani).

All’inizio del 1998 esce il disco “Wake UP” (X – JAM) e nell’estate successiva, sempre con X- JAM in tour con Tony Esposito and Karl Potter. Nel 2000 in tour con Tullio De Piscopo, si esibisce in svariati concerti e interessanti performances…. (Anfiteatro Jazz, Arezzo Live, Carnevale Viareggio p.zza Mazzini [RAI 3], Milano Suono etc….). Poi ancora in tour in Italia, Grecia, Svizzera e in diretta televisiva su RAI 1 (“Il Primo Giorno”) alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, nella maestosità del Vittoriano a Roma.

Nel periodo successivo interrompe l’attività live e si dedica a vari lavori in studio di registrazione prestando la voce a vari progetti di tipo commerciale, riscontrando anche un notevole successo……..Pensate quali grandi Hit possa avere interpretato Deviana P.!!!

Riprende l’attività live con X – JAM nel 2004 e, contemporaneamente, contribuisce con la band al nuovo progetto, in collaborazione con svariati musicisti vecchi e nuovi. Esce nel maggio 2006 il cd “NO RULES”…. con la nuova X – Feet”, “The Rhythm Is Gonna Get You”) contenuto nel suddetto cd. Provare per credere. E’ accompagnata da una Band di pregio, con musicisti di lungo corso che vantano pregevoli collaborazioni sia in studio che in grandi tour live con personalità di spessore internazionale.

Luca Bertone. Si iscrive al corso di chitarra classica del Maestro Bartolomeoni all’Istituto Musicale di Carrara e contemporaneamente intraprende lo studio della chitarra elettrica. Nel 2004 si iscrive all’Accademia di Musica Moderna Lizard di Fiesole ed approfondisce lo studio dell’ armonia e della chitarra acustica sotto la guida di Davide Mastrangelo.

Dal ’93 fa parte della big band del maestro Walter Bologna, successivamente fonda la “Beat Brothers band” ed inizia le collaborazioni con la “The Sugar night band” .

Ha partecipato alle selezioni di “Torrita Blues“, ai seminari “Carl Verhein” e “Bob Brozman“; ai festival Blues “Arenzano Blues Festival”, “Rapallo Jazz & Blues Festival”, “Sestri Levante Blues “Bordighera Spring JAZZ & BLUES Festival“, l’ “Italienischen Nacht ” in Germania, il “Rapsodia in Blues” a Rapallo e l’esibizione a Lajatico nella serata dedicata alle Eccellenze Nascoste con il tenore Andrea Bocelli.

Nel 2007 incide il cd “Luca Bertone Trio”, ed è in uscita il nuovo cd nato dalla collaborazione con la cantante Inglese Pritee Hurnam (Big Mama Funk), vincitrice del “British Got Talent”.

Nel 2007 entra a far parte nel corpo insegnanti della MODERN GUITAR ACADEMY di Andrea Morucci a Grosseto.

Luca Giometti. X-JAM Luca Giometti (batteria), dopo essere stato allievo di Tullio De Piscopo intorno agli anni ’70 ha intrapreso un’intensa attività didattica, concertistica e di registrazione.

A partire dai primi anni ’80 è stato protagonista di un’importante collaborazione con il pianista jazz Riccardo Zegna (JazzClub su Rai3), poi ha svolto un fortunatoTour con i Tropicana (gruppo di musica Latino-Americana apparso in varie trasmissioni Rai), accompagnando grandi star come Gal Costa e Tania Maria.

Con i Blues Report di Stefania Bimbi ha tenuto concerti in tutta Italia partecipando anche al programma D.O.C. condotto da Renzo Arbore. Parallelamente, essendo diventato collaboratore tecnico e dimostratore per la U.F.I.P. ha suonato con grandi batteristi come C. Palmer, D. Gottlieb, D. Chambers e V. Colaiuta.

Negli ultimi anni ha suonato nella Dixie Jam Band con James Thompson, Gianna Cerchieri, Leonard Goodies, Sax Gordon.Nel ’96 dopo lo scioglimento della Dixie Jam, nasce l’idea di formare una band fissa che possa accompagnare vari artisti con repertori diversi; da questo deriva appunto il nome X-Jam.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nel Palazzetto dello Sport, presso la Casa della Gioventù – Via Lamarmora 20 – Rapallo