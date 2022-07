Rapallo: "Anche il Wwf affonda il tunnel fontanino" - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Piogga di osservazioni al progetto/scempio di Autostrade per il tunnel Rapallo Val Fontanabuona. Ormai non ci sono più dubbi, il progetto depositato per la Val Fontanabuona non piace a nessuno, 2000 firme raccolte, dopo il lungo dossier di osservazioni presentate dal Comitato e da molti cittadini, ecco le preziose osservazioni formulate dal WWF. Una collaborazione con il delegato Liguria Marco Piombo che ha portato alla luce criticità importanti.

Osservazioni che evidenziano criticità ambientali attinenti principalmente ai notevoli impatti sulle matrici suolo, aree naturali con presenza di verde e/o boscate, sulle componenti ambientali e paesaggistiche (in particolare i viadotti), sulle problematiche di tipo idrogeologico e fluviale, nonchè numerose carenze o proposte di varianti in violazione alle norme vigenti e quindi al momento non eccepibili sotto il profilo urbanistico e di pianificazione territoriale.

Lo studio del WWF evidenzia incongruenze e impatti non mitigabili nonché carenze di studi specifici su alcune componenti meglio specificate nelle presenti osservazioni. La conclusione è inequivocabile: “Alla luce di quanto, si chiede l’espressione di un parere negativo al progetto” Chiediamo con urgenza a Regione Liguria e al Comune di Rapallo, un intervento immediato per scongiurare un disastro ambientale annunciato.

OSSERVAZIONI WWF VIA nazionale