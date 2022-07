Nuoto/ La Rari Nantes Camogli sale sul podio - LevanteNews

Dalla segreteria della Rari Nantes Camogli

Il lavoro duro in allenamento paga, meglio di così non possiamo sintetizzare il lungo weekend tra le corsie della piscina olimpionica di Sciorba.

Il campionato ligure esordienti a si è aperto con un argento per Gatto Junior sui 100 delfino e un quarto posto sui 400 misti, un quinto posto, a pochi decimi dal bronzo per i 200 stile di Leonardo Ortori e un ottimo piazzamento sui 100 dorso per Giulia Mina Revello.

Sabato 9 luglio invece Junior e Leonardo hanno sbaragliato il campo dagli avversari andando a conquistare l’ alloro di campione ligure il primo sui 200 delfino,il secondo sui 100 rana.In conclusione di giornata buoni risultati per Elena Massa sui 100 rana e Giulia Mina Revello sui 400 stile, e un pizzico di rammarico per i quarti posti di Gatto sui 400 stile e di Ortori sui 200 misti..( l’appetito vien mangiando ….).

Buone notizie anche da Piombino, sede dei campionati italiani master di acque libere dove Alessandro Traverso si è piazzato settimo nella distanza del miglio, e sulla stessa gara Mauro Revello ha conquistato la piazza d’onore categoria m 60.

La domenica si è conclusa con la conquista della medaglia d’argento nei 200 rana per Leonardo Ortori, ottimo sesto classificato poi nel 1500 sl, medaglia di bronzo per Elena Massa nei 200 rana , e un buon piazzamento per Giulia Mina Revello nei 200 dorso .

È stata una stagione lunga, impegnativa, ma i ragazzi hanno sempre dato il massimo e questi risultati sono merito di quanto fatto alla Giuva Baldini, complimenti a tutti per le bellissime emozioni che abbiamo provato.