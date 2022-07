Lavagna: brucia appartamento in corso Buenos Aires - LevanteNews

L’allarme è scattato alle 18.30. In corso Buenos Aires a Lavagna brucia un appartamento in un condominio. I vigili del fuoco di Chiavari hanno impiegato pochi minuti per arrivare sul posto ed attaccare le fiamme; più tardi sono stati raggiunti da colleghi della centrale di Genova. Al momento in cui è divampato il rogo non ci sarebbe stato nessuno all’interno dell’alloggio. Non si lamenterebbero persone né ustionate, intossicate né ferite. Presenti la polizia urbana anche per regolare la circolazione; i carabinieri e un presidio sanitario. Tantissimi i curiosi tenuti a debita distanza che assistono alle operazioni.

L’incendio si è sviluppato da un corto circuito nella lavatrice; l’appartameto, completamente annerito, è stato anche dichiarato inagibile; quello sottostante ha subito pesanti infiltrazioni d’acqua, ma non ha avuto lesioni e può quindi essere abitato.