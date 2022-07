Chiavari, droga e armi improprie, due denunce (uno è uno studente) - LevanteNews

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

Durante il fine settimana, a Chiavari, nel corso di un servizio coordinato “Ad Alto Impatto”, i carabinieri del Comando Compagnia hanno proceduto ad un ennesimo massiccio controllo focalizzato in modo particolare sul centro cittadino. I militari hanno identificato circa 50 persone, di cui 7 cittadini extra comunitari, 5 soggetti gravati da pregiudizi di polizia, 5 persone sottoposte a obblighi restrittivi vari controllando 16 veicoli elevando e 4 perquisizioni. L’operazione ha consentito di procedere alla denuncia in stato di libertà di 2 persone: un 18 enne studente, fermato alla guida di un veicolo, dopo la fase dell’identificazione, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso oltre 5 grammi di hashish, un coltello a serramanico e una roncola, il tutto sequestrato.

Denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; un 55 enne di Chiavari, fermato alla guida del proprio mezzo, sottoposto all’alcooltest, risultava avere un tasso pari a g/l 0,98. Denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata. Nel contesto, un 30 enne, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.