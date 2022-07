Chiavari: "Dietro le quinte", visite guidate al Museo - LevanteNews

Dal Museo archeologico di Chiavari

Il 15 luglio il Museo archeologico organizza speciali visite guidate per conoscere da vicino i reperti conservati nel Magazzino del museo, aperto straordinariamente al pubblico (prenotazione obbligatoria). Le sale del museo saranno visitabili dalle 9.00 sino alle 18.30.

Cosa succede a un reperto dopo il ritrovamento? Come viene analizzato, restaurato, studiato e conservato in magazzino? Qual è il percorso che lo conduce dallo scavo alla vetrina di un museo?

A queste domande risponderanno alcuni degli specialisti al lavoro nei magazzini museali, dove il pubblico sarà accolto in piccoli gruppi su prenotazione.

L’appuntamento è per venerdì 15 luglio, dalle 15.00 alle 18.00 (la visita per ogni gruppo dura circa 1 ora). È obbligatoria la prenotazione, gli orari saranno concordati in base alle richieste e agli spazi disponibili.

Per prenotare Museo 0185 320829 o drm-lig.museochiavari@cultura.gov.it

Ingresso 3 €, ridotto (18-25 anni) 2 €, gratuito minori 18 anni

Nell’occasione il museo sarà aperto straordinariamente anche il pomeriggio, le sale resteranno visitabili dalle 9.00 alle 18.30.