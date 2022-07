Chiavari: dalla diga del porto di Genova alla Tari più cara d'Italia - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo del Partito democratico in Regione Liguria

prima di iniziare, due considerazioni, una di carattere globale e una più legata alla situazione nazionale e ligure.

Abbiamo visto le dimissioni di Boris Johnson, arrivate dopo che la situazione, tra scandali e licenziamento di ministri, era giunta ad un livello di insostenibilità tale da imporre allo stesso partito Tory un’accelerazione: con le sue dimissioni si chiude una lunga parabola del populismo, che ha portato alla Brexit fino alla deportazione dei migranti in Ruanda, alla gestione folle del COVID. Si tratta di una stagione che si conclude, per modalità e impostazione politica, anche se è forte il rischio che movimenti di questa natura si possano riorganizzando con dinamiche e riferimenti differenti, sotto la spinta della triade crisi-pandemia-guerra e delle profonde tensioni sociali che rischieranno di verificarsi nei prossimi mesi. Dall’altra parte del mondo, l’assassinio dell’ex Primo Mnistro del Giappone Shinzō Abe, a pochi giorni dalle elezioni del Senato: un atto che getta il paese sotto shock e, come scritto da più parti, rischia cambiare per sempre la storia dell’Asia, accelerando su quella riforma della Costituzione giapponese con l’abolizione della “clausola pacifista” che impedisce al Giappone di avere delle forze armate se non in funzione difensiva, con ripercussioni future sia nei confronti degli Stati Uniti che della Cina. Un quadro di un mondo in fibrillazione, dall’incancrenirsi della guerra in Ucraina alle linee di polarizzazione in tante aree del mondo.

Tornando alle vicende nazionali e locali, con un salto piuttosto importante, questa settimana in Liguria si è parlato di diga e PNRR e del nuovo movimento politico di Toti.

Due considerazioni: Toti, dopo la gara andata deserta, ha ricevuto un capo cordata di imprese interessate, per discutere della diga. Segnalo che le normative sono chiare su come si devono fare le procedure negoziate, ed è sconvolgente la leggerezza e la sfacciataggine con cui Regione e Comune approcciano la gestione della maggiore opera del PNRR in Italia. Con il rischio di una figuraccia di credibilità, che non può essere accolta con l’indulgenza che registro in questi giorni, anche localmente: per riparare agli errori servono assunzioni di responsabilità, percorsi chiari e trasparenti che tutti dovrebbero chiedere con forza.

Probabilmente, e passo alla seconda considerazione, Toti in queste settimane è stato impegnato più sulla nascita del suo nuovo partito. È ormai il terzo, dal 2019 in avanti: Toti ha una media di un nuovo partito all’anno, con cui cerca di farsi notare sul panorama nazionale, usando la Liguria come trampolino di visibilità. La nota che suona piuttosto surreale è che Toti abbia deciso di chiamare “il Cantiere” l’iniziativa: nella regione tempestata dai cantieri in autostrada, dove non partono i cantieri nè per gli Ospedali nè per le infrastrutture, e dove poche settimane fa è andata pure deserta la gara della Diga, l’immagine suona piuttosto distorta. Con un presidente di Regione più attento a far partire il suo cantiere politico che verificare che i cantieri in Liguria vadano avanti, per dirla in una battuta.

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA: LA TARI LIGURE È LA PIU’ CARA D’ITALIA.

Qualche giorno fa sulle pagine del Secolo, un’analisi dei costi della TARI. Proprio in questi ultimi giorni i liguri stanno ricevendo la bolletta della spazzatura, e quello che ne esce è una pessima gestione dei rifiuti e una totale incapacità di fornire un servizio ai cittadini.

La Liguria è la regione del Nord Italia che ha i costi più elevati, Genova poi un record assoluto che batte città come Milano o Torino: una famiglia genovese composta da 3 persone arriva a pagare più di 400 euro, per un servizio evidentemente mal gestito.

Abbiamo sin da subito posto il problema anche in aula, in modo da rendere il prima possibile operative delle soluzioni per ridurre l’impatto della tassa, nel breve periodo, e per rendere la nostra regione un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti, nel lungo.

SANITA’ LIGURE: LA GUARDIA MEDICA E LE LISTE D’ATTESA. Venerdì scorso sono stato in Piazza insieme ai medici della Continuità Assistenziale (Guardia Medica). Da anni chiedono a Regione Liguria e alle Aziende Sanitarie di essere ascoltati, per essere supportati e sostenuti nel loro importante lavoro, per fornire ai pazienti un servizio degno. In tutti questi anni, al contrario, il supporto alle Guardie Mediche è stato diminuiti ulteriormente: taglio dei turni e delle coperture notturne, nessun investimento in formazione e stipendi assolutamente non all’altezza dell’importanza del ruolo che ricoprono.

Quello della Continuità Assistenziale è un servizio fondamentale della medicina territoriale, quella parte di sanità di cui tutta l’opposizione continua imperterrita da anni a chiedere di sostenere, ma che è evidente non sia all’ordine del giorno della loro agenda amministrativa.

E a proposito di priorità, un altro caso attraverso sui si evince che la sanità non è ai primi posti per la Giunta Toti: i fondi del PNRR stanziati per la sanità ligure servivano, anche, per l’abbattimento delle liste d’attesa. Dopo mesi di attesa, il collega Natale, ne ha chiesto informazioni. La risposta? Alisa non ha ancora suddiviso nelle ASL le risorse stanziate dal Governo, e intanto i cittadini liguri aspettano mesi e mesi in lista d’attesa per ricevere le cure che dovrebbero essere loro garantite.

I PASTICCI QUOTIDIANI DI TOTI E LA LEGA. FILSE E JOVANOTTI, L’OSSERVATORIO ANTIMAFIA CANCELLATO E LA CONDANNA DI AGCOM SUL TOUR SANITÀ. Grande parte del lavoro dell’opposizione consiste nell’analisi di delibere, emendamenti, ordinanze, da cui emergono situazioni peculiari ed indicative delle modalità di governo della Regione. Vale per le grandi questioni – sanità, lavoro, ambiente – che per altri temi. Ne cito tre.

Domenica prossima ci sarà il concerto di Jovanotti ad Albenga. Un grande evento per l’estate ligure, recupero di quello del 2019. Fin qui tutto bene, anzi. Le misure sanitarie e organizzative le fornisce ALISA, l’agenzia sanitaria della Regione, che, per circa 30mila euro, incarica un professionista a redigere il progetto. E qui è già piuttosto discutibile che un evento privato – sia pure di grande impatto – sia a carico del pubblico, o meglio che non tutti i grandi eventi abbiano le stesse possibilità. Ma andiamo avanti. Il punto è che il professionista che dovrà redigere il progetto è il Presidente di FILSE, la finanziaria della Regione Liguria. Che già a settembre era stato pagato da ALISA per il progetto del Salone Nautico. La domanda è scontata: cosa ci fa il Presidente di Filse a gestire, per conto di una partecipata della Regione, le misure di sicurezza dei concerti? È normale che una partecipata incarichi con continuità il presidente di un’altra partecipata?

L’Assessore Regionale alla Sicurezza si chiama Andrea Benveduti. Non ha lasciato in questi anni grandi tracce di sè e non si è mai occupato di antimafia, se non per cancellare l’incarico del rapporto annuale con l’Università di Genova. Negli scorsi giorni, nell’ambito della riforma della legge sulla sicurezza urbana, ha depositato un emendamento che cancella l’Osservatorio Antimafia Regionale. Sì, dopo aver cancellato il rapporto annuale, ha deciso pure di abolire l’osservatorio. Daremo battaglia in aula mercoledì.

A fine maggio vi avevo segnalato il manifesto sulla sanità che campeggiava ovunque, per annunciare il tour nelle province liguri, con appuntamenti – casualmente – a Genova e Spezia prima delle elezioni amministrative. Abbiamo denunciato questa iniziativa come una violazione della par condicio e lunedì scorso AGCOM ha condannato Regione Liguria. Non è il primo caso di utilizzo della comunicazione istituzionale per ragioni di propaganda, e non sarà l’ultimo, ma continueremo a vigilare.

DAL CONSIGLIO REGIONALE: LA LEGGE SULL’ENDOMETRIOSI, L’EMERGENZA SICCITA’, I SERVIZI DEI MEDICI DI BASE E LA POVERTA’ EDUCATIVA. Nello scorso consiglio regionale ho voluto tornare sull’argomento delle endometriosi. Per chi si fosse perso le precedenti puntate: un anno fa ho fatto approvate all’unanimità una legge regionale per tutelare le donne affette da endometriosi. Nel corso di quest’anno ho voluto periodicamente accertarmi che gli strumenti per rendere davvero operativa la legge fossero messi in campo, e per tutte le volte in cui chiedevo informazioni mi veniva risposto che “gli uffici ci stanno lavorando, manca poco”.

Arriviamo infine, alla settimana scorsa in cui Alisa scarica sulle associazioni la responsabilità dello stallo dicendo che è in attesa di ricevere i nominativi dei tre rappresentanti impegnati nel sostegno alle donne.

Uno scaricabarile inaccettabile e irricevibile. Per la Giunta Toti evidentemente ci sono altre priorità più urgenti della salute delle donne liguri.

Nella seduta del consiglio di domani e di mercoledì oltre che del tema dell’emergenza siccità, di cui vi avevo già anticipato la settimana scorsa, si tratterà:

Ho presentato un’interrogazione per sapere quali azioni, nell’immediato, intende mettere in campo la Giunta per risolvere i problemi delle Guardie Mediche;

Nei giorni scorsi sui giornali si è parlato dei problemi che stanno riscontrando, e ch andranno a peggiorare, i medicini di medicina generale che andranno a breve in pensione: non sarà più garantito con il loro pensionamento il servizio di segreterie e di infermeria. Ho chiesto quindi alla Giunta come intende muoversi per risolvere la situazione che incide fortemente sul lavoro dei medici e sulla qualità del servizio ai pazienti;

L’onda lunga della pandemia continua a colpire, soprattutto i più giovani, dal punto di vista sociale ed economico. Il tema della povertà educativa, come sintomo di mancanza di opportunità, dal campo culturale al diritto al gioco alle attività sportive e visto che il Governo ha stanziato una notevole somma di denaro da suddividere tra le scuole italiane, anche per affrontare questa tematica e quindi ho chiesto alla Giunta come intende muoversi supporto delle istituzioni scolastiche.

UNA FOTO, UN COMMENTO. La serie degli incendi a Roma, che da diverse settimane flagellano la città.

