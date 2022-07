Camogli: legge "Salvamare", le ricadute sul territorio - LevanteNews

Un convegno al Cenobio dei Dogi di Camogli per approfondire i temi aperti dalla legge “Salvamare”; definita “un passo importante verso il raggiungimento di obiettivi di pulizia e salvaguardia del mare condivisi da EcoeFISHent”. Il decreto chiarisce, ad esempio, come i pescatori possano smaltire i rifiuti accidentalmente finiti nelle loro reti, come rifiuti urbani. Prima c’era il rischio che per non incorrere nei lacci della burocrazia, i rifiuti potessero essere rigettati a mare. La legge dovrebbe anche chiarire cosa fare dei rifiuti spiaggiati. Altro punto importante: il riconoscimento del ruolo delle associazioni ambientaliste nello svolgimento di campagne di pulizia sia in mare sia nelle acque interne.

Nelle foto la sala del convegno e il sindaco di Camogli Francesco Olivari al microfono