Camogli: "legge salvamare", oggi incontro al Cenobio - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Università di Genova

EcoeFISHent presenta: la legge salvamare e la sua applicazione

11 luglio 2022, 15:00 -17:00

Camogli

Salone Amare, Hotel Cenobio dei Dogi

Una tavola rotonda per illustrare la nascita e il percorso di adozione della “legge salvamare” e discuterne le implicazioni concrete per gli organi di sorveglianza, i pescatori e i gestori dei servizi di recupero rifiuti, con un’attenzione particolare alle opportunità e/o criticità di applicazione nel territorio ligure.

Info: https://life.unige.it/ecoefishent-11luglio2022

EcoeFISHent è un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea, con una durata di 5 anni e vede la collaborazione di 34 partner.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un gruppo di lavoro territoriale con centro in Liguria, sostenibile e replicabile, per la diffusione dei principi dell’economia circolare attraverso la valorizzazione eco-efficiente degli scarti provenienti dalla filiera ittica, tra cui le reti fantasma.

Il progetto prevede anche di ridurre la quantità di rifiuti marini in plastica, ripulendo i fondali dagli attrezzi fantasma, effettuando operazioni di fishing for litter, e facendo ricerca su soluzioni redditizie e di semplice applicazione a livello territoriale per riciclare le reti dismesse, usate in acquacoltura e nella pesca.

L’approvazione della legge “Salvamare” è un passo importante verso il raggiungimento di obiettivi di pulizia e salvaguardia del mare condivisi da EcoeFISHent. La legge, infatti, permette ai pescatori di smaltire i rifiuti accidentalmente pescati in mare come rifiuti urbani, e riconosce il ruolo delle associazioni ambientaliste nello svolgimento di campagne di pulizia del mare e delle acque interne.

A livello locale è stato iniziato un percorso, attraverso il progetto EcoeFISHent, per la definizione di un protocollo per la prevenzione, recupero e riciclo degli attrezzi fantasma nell’AMP di Portofino, che vedrà il coordinamento dell’AMP stessa e la collaborazione di tutti gli attori locali (pescatori professionisti e ricreativi, Guardia Costiera, Università di Genova, centri sub, comuni, aziende locali).

Tuttavia sussistono ancora incertezze rispetto all’applicazione concreta della legge per portare a termine le attività sopra menzionate e previste dalla legge stessa.

La tavola rotonda si tiene a conclusione di una serie di giornate di sensibilizzazione, recupero di attrezzi fantasma e di pulizia del mare con la collaborazione dei pescatori professionisti e dei centri sub locali, organizzate nell’ambito del progetto EcoeFISHent, nonché di un percorso iniziato nel 2019 per ottenere l’approvazione di questa legge.

Programma

Saluti istituzionali

Francesco Olivari, Sindaco Camogli tbc

Paolo Donadoni, Sindaco S.M Ligure tbc

Matteo Viacava, Sindaco Portofino tbc

Oreste Bozzo, Presidente AMP Portofino

Regione Liguria tbc

Relatori

Alessandra Prampolini, Direttore Generale, WWF Italia “Il WWF e la Salvamare”

Stefania Truffa, Executive Partner di Project Hub 360 “Il progetto EcoeFISHent”

Giorgio Bavestrello, Professore, Università di Genova “Impatto dei rifiuti sulle foreste animali del Mediterraneo: il volto nascosto della plastica in mare”

Gianfranco Amendola, Magistrato: “Legge Salvamare oggi e domani: cosa si può fare e prossimi passi necessari”

Maria Adele Prosperoni, Responsabile Ambiente ed Energia ConfCooperative “Cosa significa la Salvamare per il settore pesca”

Nicolò Carnimeo, Docente, Università degli Studi di Bari Aldo Moro “Opportunità e futuro della Salvamare”

Giambattista Ponzetto, Capitano di di Vascello (CP) e Capo Reparto Operativo della Direzione Marittima di Genova “Supporto della Guardia Costiera all’implementazione della Salvamare”

Mirvana Feletti, Regione Liguria

Cecilia Pinto, Università di Genova, “Valutazione dello scarto da pesca nell’economia circolare”

Maddalena Fava, Ziguele

Mauro Mariotti, Direttore AMP Portofino “L’Area marina protetta come centro di buone pratiche”

Facilitatore

Giulia Prato, Responsabile Mare WWF Italia

Lo scopo della tavola rotonda è quello di illustrare la nascita e il percorso di adozione della Legge, e di discutere le implicazioni concrete della legge per organi di sorveglianza, pescatori e gestori dei servizi di recupero rifiuti, con un’attenzione particolare alle opportunità e/o criticità di applicazione nel territorio ligure. Inoltre, al termine dell’evento, si auspica la firma di una lettera d’intenti per lo sviluppo di un protocollo tra l’Area Marina Protetta di Portofino e tutti gli attori coinvolti per la prevenzione e raccolta degli attrezzi fantasma e l’eliminazione dei rifiuti da plastica all’interno dell’Area Marina Protetta stessa.