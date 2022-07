Calcio/ Entella, tifosi della Gradinata Sud in festa - LevanteNews

Dalla Gradinata Sud Chiavari Entella

Finalmente dopo 2 anni è tornata la nostra festa, ed è stato come sempre un gran successo, vogliamo ringraziare tutti i ragazzi della Gradinata che si sono sbattuti per realizzarla, un grazie va tutte le società e attività commerciali che ci hanno dato un grosso aiuto come Pizzeria Blanche, La Cantina dei Pitars ,Virtus Entella, Don Cafè, Ligurgraf, Yarde , Entella Academy e Comune di Chiavari per la location, Infine vogliamo ringraziare con il cuore i Ragazzi di Sanremo presenti che ci hanno omaggiato con una targa per consolidare il nostro gemellaggio ormai ultra-ventennale.