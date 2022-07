Vita da adulto - LevanteNews

Da sempre la condizione fanciullesca, con la sua teorica dotazione di spensieratezza e di giocosità, risulta svantaggiata da una transizione effimera, la cui brevità è più dovuta a cause familiari & sociali che naturali.

Rispetto a tale brevità, il suo eventuale protrarsi diviene una circostanza ingiustificata che il pronto intervento adulto è chiamato a censurare e correggere.

A questo processo di adultizzazione soggiace la condizione fanciullesca in forza di una aridità adulta in base alla quale la spensieratezza è un demonico segno da esorcizzare al più presto. Da qui, la necessità di ricomporre il contesto familiare all’insegna di “un bel gioco dura poco” e di una copiosa fila di impegni & doveri quotidiani.

E’ una spinta imperativa verso il senso di responsabilità, nella misura in cui ogni leggerezza esistentiva ed esistenziale viene estromessa per ortoprassi e surrogata da un armamentario nevrotico conforme.

Citando A.Palazzeschi, “il divertimento gli costerà caro, lo prenderanno per somaro” é il prezzo da pagare dall’ adulto che, per attitudine o incosciente azzardo, orienta l’ esistenza allo stile burlesco, sebbene ciò nulla abbia a che fare con la patologica versione estetico-competitiva dell’ “adult-escente”.

Rientrando nei ranghi della narrazione, da un lato, l’ anticipata adultizzazione impone al giovane un ipo-dosaggio di allegrezza a fronte di adempimenti scolastico-professional-sportivi da guinness dei primati, dall’altro, ne sistematizza l’ impronta egotista.

Tratteggiando, per ironico raffronto, la vita dell’infante LaoZi, la cui madre, vista la spropositata saggezza del nascituro, ebbe una gestazione di 81 anni, l’ imperativo performativo adulto innestato già nella fase della fanciullezza, più che saggezza, produce stress; più che educazione, addomesticamento.

La circostanza, fondata su olimpiche pretese familiari, compone l’odierno contesto antisociale, laddove le adulte ragioni boicottano sul nascere ogni alternativa.

La gravosa aridità del mondo adulto, intesa come sommo bene per la gioventù, ne soverchia la leggerezza, a confermare la considerazione di A. Giddens: “i comportamenti umani sono il risultato di forze che gli attori non controllano e non comprendono”.

Ecco perché, in quattro e quattr’otto, ci si trova inconsapevolmente e definitivamente estromessi dal “tunnel del divertimento” (cit. Caparezza).