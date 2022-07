Sori: domani alle 15 l'addio al grande Mino Di Bartolo - LevanteNews

Domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sori si svolgono i funerali di Giacomo “Giumin” “Mino” Di Bartolo: un grande della pallanuoto che questo sport conosceva benissimo. Innumerevoli i successi che come allenatore aveva ottenuto sia alla guida della Rari Nantes Sori, fino al 1970, e poi della Rari Nantes Camogli. Per dieci anni era stato anche presidente dell’Associazione Nazionale Allenatori di Pallanuoto.

Un personaggio che alle capacità tecniche univa un gran rispetto per i giocatori, gli avversari, i tifosi e per i giornalisti che si occupavano di questo sport, all’epoca molto più seguito dal pubblico del Golfo Paradiso che al tifo aggiungeva anche una dose di campanilismo.

Luigino Castagnola campione di pallanuoto ed ex sindaco di Sori: “Come allenatore l’ho conosciuto poco. Io ero un ragazzo. Le uniche piscine aperte la sera erano quelle di Albaro dove andavamo in auto. Con lui vincemmo il campionati italiano Juniores e portò la prima squadra in serrie A. Era un allenatore all’antica che esigeva rispetto ed educazione. Se un atleta arrivava in ritardo all’allenamento gli diceva ‘Te ne puoi anche andare a casa’; se uno aveva i capelli troppo lunghi lo invitava ad andare dal parrucchiere. Ma era una persona meravigliosa che aveva un gran rispetto per lo sport”. E Guido Polipodio: “Era un pezzo di storia della pallanuoto ligure, un grande personaggio che conosceva questo sport; critico anche, ma sempre in maniera costruttiva”.

Lucidissimo con la mente, da tempo aveva perso la vista e si era ritirato in un casa di riposo. Domani il vecchio mondo della pallanuoto gli porgerà l’ultimo commosso saluto. Grazie Mino!

Foto dal sito della rari Nantes Sori