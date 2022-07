'Santa': in arrivo "Il bello delle donne liguri" - LevanteNews

“Il bello delle donne liguri” torna anche quest’estate a Santa Margherita Ligure, per la settima edizione. Appuntamento dal 25 al 28 luglio a Villa Durazzo, con orario continuato dalle 10 alle 20. Nella villa ci sono una esposizione di articoli artigianali, tradizionali pizzi al tombolo, mostre d’arte e attività laboratoriali. Gli incontri con il pubblico, le conferenze e gli eventi si svolgeranno invece sotto la tensostruttura a lato della villa. Tutti gli incontri sono a ingresso libero, fino all’esaurimento dei posti.

“La manifestazione Il Bello delle donne Liguri è un contenitore di eventi – afferma Marina Marchetti, direttrice della biblioteca comunale – Viene messa in evidenza la creatività femminile grazie all’esposizione di manufatti artigianali, il tutto impreziosito da incontri culturali in tema. L’obiettivo è quello di promuovere la creatività femminile in tutte le sue forme. La manifestazione è ideata ed organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure con il patrocinio della Regione Liguria”. Ecco il programma dettagliato della manifestazione.

Lunedì 25 luglio

ore 10,00 Inaugurazione.

ore 10,30 – Omaggio alle merlettaie di ieri e di oggi e consegna degli attestati alle nuove iscritte all’elenco delle merlettaie del Comune di Santa Margherita Ligure, impegnato nel progetto Unesco, per il riconoscimento del merletto italiano quale patrimonio immateriale dell’umanità.

ore 18,00 – Incontro con Gabriella Greison, fisica, autrice, drammaturga e attrice teatrale.

Iniziativa in collaborazione con l’Associazione Culturale Kòres.