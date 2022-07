Recco: spettacolare Triathlon sotto la canicola - LevanteNews

Dopo il bagno in mare, prima prova del Triathlon in corso a Recco, il bagno di sudore in bicicletta, seconda prova che precede la gara di podismo. Sempre spettacolare e seguita da un foltissimo pubblico, nonostante la canicola, la gara di Triathlòon che vede atlete e atleti provenienti da tutte le regioni. Una competizione assurta a notorietà internazionale. Qualche mugugno, scontato, per le strade obbligatoriamente chiuse, fatto per altro reso noto con largo anticipo. La competizione è ancora in corso.

Foto Massimo Mantelli