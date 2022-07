Rapallo: coppia precipita con lo scooter in un dirupo - LevanteNews

A Rapallo una coppia che viaggiava su uno scooter lungo la strada che porta al santuario di Montallegro, sembra per agevolare un’auto, è finita fuori strada ruzzolando in un dirupo: la donna per pochi metri e l’uomo e il motociclo per circa venti. Erano le 17.30. Sul posto è intervenuto il 118 con Tango2, due equipaggi dei Volontari di Sant’Anna, il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Rapallo che, con tecniche alpinistiche, hanno recuperato l’uomo ponendolo su una barella e riportandolo sul piano strada. La coppia, in codice giallo, è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino.