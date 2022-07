Rapallo: a Villa Tigullio omaggio a don Giussani - LevanteNews

Da Il Portico di Salomone

Quest’estate il Portico di Salomone riparte da cento e precisamente dai cento anni dalla nascita di don Luigi Giussani. Per celebrare la ricorrenza, la compagnia teatrale ha realizzato uno spettacolo che andrà in scena il 31 luglio presso il parco di Villa Tigullio, impreziosito da splendidi brani musicali, che spaziano dall’opera lirica alla musica leggera, poesie e testi teatrali di grande significato che il geniale educatore brianzolo spesso utilizzava con suoi ragazzi come esempio per mostrare loro il percorso dalla bellezza alla Bellezza con la B maiuscola.

Siete tutti invitati a partecipare a questo momento di alto profilo, che avrà luogo domenica 31 luglio alle ore 21.15 presso il parco di Villa Tigullio, con ingresso libero.