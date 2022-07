Dal Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Golfo Paradiso

La Società ENEL ha comunicato di aver terminato i lavori di realizzazione di un cavidotto e, pertanto, Via Teriasca, Via Migone e Via delle Chiappe, in Comune di Pieve Ligure, sono nuovamente aperte al transito dei veicoli senza limitazioni orarie