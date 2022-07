Lavagna: servizio 118, in 19 ore 77 interventi di cui 10 in codice rosso - LevanteNews

La Regione ha fornito uno strumento che permette ai giornalisti accreditati un quadro dei servizi compiuti dal 118 che in teoria dovrebbe diminuire le richieste di informazioni telefoniche agli operatori; il tutto sempre nel rispetto della privacy.

Oggi le prime richieste di soccorso sono arrivate pochi secondi dopo la mezzanotte da Sestri Levante per leggeri traumi (codice verde). L’ultimo che abbiamo registrato alle 19,37 per un caso medico e trasporto in codice verde al pronto soccorso di Lavagna. I casi trattati dal 118 in queste 19 ore sono ben 77, alcuni riguardanti più persone come nel caso degli incidenti. Di questi casi, 10 pazienti sono stati ricoverati in codice rosso; 37 almeno in codice giallo.

Una mole di lavoro enorme che coinvolge medici, infermieri, pubbliche assistenze che la gente neppure immagina.

Diciamo che il servizio messo a punto per i giornalisti non esaurisce la curiosità dei cronisti, ma stimola e aumenta probabilmente le richieste dio informazioni al 118 che ogni giorno riceve da radio tv, giornali web e carta stampata circa 55-60 telefonate (come per i vigili del fuoco): un’enormità.

Il 118 della Spezia aveva adottato un sistema che annullava le telefonate (e quindi perdita di tempo); l’assessore Sonia Viale aveva detto (ma non era andata oltre) che avrebbe diffuso il modello Spezia a tutte le sedi liguri del 118.

Nessuna telefonata al 118 che aveva l’elenco dei giornali interessati. In caso di fatti che i medici (che sono anche lettori) ritenevano di interesse giornalistico; in poche righe venivano indicati: luogo, ora, causa in chiaro, quale ambulanza, quali altre forze erano intervenute (vigili del fuoco, carabinieri, polizia urbana o di Stato) codice e luogo di ricovero o se la persona era deceduta). A fine turno in genere veniva inviata una nota: “Nulla da segnalare”. I cronisti che avevano necessità di approfondimenti, avevano modo di rivolgersi alle forze dell’ordine intervenute.