Chiavari: venerdì 15 "Voci in giardini" con Corciolani e Rovegno - LevanteNews

­Da Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca e Vicepresidente della Società Economica

Per il secondo incontro della nostra rassegna estiva abbiamo in programma una chiacchierata tra amici. Infatti, con Valeria Corciolani, questa è l’intenzione dichiarata, in attesa dell’uscita ormai imminente del suo nuovo romanzo, il secondo della serie dedicata alle indagini di Edna Silvera, critica d’arte.

Certo, sono passati anni dai tempi dell’Istituto d’Arte di Chiavari, ora Liceo Artistico Luzzati, dove ci siamo conosciuti. E sono passati tanti libri: da Lacrime di coccodrillo, pubblicato da Mondadori e seguito da altre storie “chiavaresi”, romanzi e racconti, digitali e cartacei, si sono susseguiti a ritmo incalzante, fino al raggiungimento di notorietà e successo in campo nazionale, soprattutto con la serie della colf e dell’ispettore (Alma e Jules), pubblicata da Amazon Publishing – da Acqua passata del 2017 a Il tempo fa le pietre del 2021.

Poi la decisione di abbandonare quell’originale coppia di investigatori per ritrovare il mondo dell’arte grazie a Con l’arte e con l’inganno, protagonista, appunto, Edna.

Ma nel frattempo Valeria non aveva mai abbandonato l’arte, e in particolare quella dell’illustratrice che fu il suo primo mestiere, continuando appunto a illustrare storie sue e di altri autori, ultima la fiaba Togliete il lupo dalle favole, di Roberto Centazzo (2019).

Certo, negli ultimi anni, passando da un invito all’altro e da un festival all’altro (ultimo nel tempo quello di Napoli), Valeria ha visto crescere il pubblico dei lettori che la segue fedelmente, non solo nella “sua” Chiavari, e la riconosce ormai come una delle “signore del giallo” italiane. E’ stata anche nostra ospite qualche anno fa, durante la rassegna “Chiavari in giallo” ideata in Biblioteca con Miro Gatti, subendo l’interrogatorio del suo adorato commissario Maigret.

Ora ci aspettiamo, dunque, che altri amici partecipino a questa chiacchierata estiva, per la quale certo non mancheranno gli argomenti: romanzi e racconti, parole e immagini, fino ad approdare al cinema con il film, ormai pronto, che la Cima prod., per la regia di Maria Ludovica Marini e la sceneggiatura di Juan Bautista Stagnaro, ha tratto dal suo secondo romanzo, Il morso del ramarro…

Aspettando insieme Edna, insomma, con Valeria avremo un bel po’ di storie (non solo gialle) da raccontare!

L’appuntamento con l’autrice è per venerdì 15 luglio alle 21.00, ed è il secondo della rassegna “Voci in giardino – Autori e libri nell’estate 2022”, otto incontri nel Giardino dei Lettori della Biblioteca della Società Economica (in via Ravaschieri 15, a Chiavari).

Ingresso libero e gratuito, sino ad esaurimento dei posti a sedere.