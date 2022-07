Chiavari: San Colombano, conclusa la concelebrazione eucaristica - LevanteNews

In una Cattedrale affollata, si è svolta la solenna Concelebrazione Eucaristica presieduta da mons. Giampio Devasini con i vescovi Mons. Martino Canessa (emerito di Tortona), mons. Adriano Cevolotto (Piacenza-Bobbio), mons. Donal McKeown (Derry), mons. Luigi Ernesto Palletti (La Spezia-Sarzana-Brugnato), mons. Corrado Sanguineti (Pavia).

Era presente una folta schiera di sindaci dei Comuni che hanno accolto le reliquie del santo durante il lungo pellegrinaggio.

La prima lettura, dalla Genesi, è stata letta in francese; la seconda, dalla I Lettera ai Corinzi, in tedesco. Il commento al Vangelo (Lc 9, 57-62) sul come seguire Gesù è stato esposto dal vescovo diocesano che ha sottolineato che non si può seguire Gesù per servirsi di Lui ma per servirlo, come fece san Colombano fino alla morte.

Il monaco bobbiese si scontrò con i vescovi su tre argomenti: la preferenza dei fedeli per i monaci da cui potevano ottenere preziose indicazione su come arare e coltivare i terreni, sulla data della Pasqua e sul sacramento della confessione reiterato. Ma ebbe anche problemi con i regnanti ai quali rimproverava esplicitamente i loro comportamenti immorali. San Colombano non temeva di dire la verità perché sentiva il Signore vicino.

Le preghiere de fedeli sono state esposte in italiano, inglese, francese e tedesco.

Prima della conclusione della Messa Mauro Steffanini, presidente dell’Associazione “Amici di san Colombano per l’Europa” ha rivolto un saluto al vescovo diocesano, a nome dei numerosi pellegrini provenienti da diverse zone d’Europa. Dopo di Lui il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, ha annunciato che il prossimo anno l’incontro per il XXIV Columbian’s Day si svolgerà in Svizzera, a San Gallo (Saint Gallen), in una delle cattedrali più imponenti dell’Europa per ricchezza di storia, di fede e di cultura.