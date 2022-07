Chiavari: celebrazioni del Columban's day, l'omelia del vescovo - LevanteNews

Da don Luca Sardella, Portavoce della Diocesi

Di seguito il testo dell’omelia pronunciata questo pomeriggio dal Vescovo diocesano Giampio Devasini in occasione della Concelebrazione Eucaristica in Cattedrale per la conclusione del XXIII Columban’s day.

Cari fratelli e sorelle, si è discepoli autentici del Signore Gesù solo quando si è discepoli

alle sue condizioni, discepoli secondo il suo cuore. Condizioni, cuore espressi nella

pagina di Vangelo che ora vado a commentare.

«In quel tempo, mentre camminavano per strada […]». Gesù e il gruppo dei suoi

discepoli sono – oggi si direbbe – una comunità in uscita. Allo stesso modo si

comportarono san Colombano ed il gruppo di monaci che dall’Irlanda giunsero

dapprima in Francia, poi in Germania ed infine in Italia. «La Chiesa o è missionaria o

non è Chiesa», «La fede o è missionaria o non è fede» afferma spesso e con verità Papa

Francesco.

«[…] un tale gli disse: “Ti seguirò dovunque tu vada”. E Gesù gli rispose: “Le volpi

hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove

posare il capo”. A un altro disse: “Seguimi”. E costui rispose: “Signore, permettimi di

andare prima a seppellire mio padre”. Gli replicò: “Lascia che i morti seppelliscano i loro

morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio”. Un altro disse: “Ti seguirò, Signore;

prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia”. Ma Gesù gli rispose:

“Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio”».

Caro fratello, cara sorella, se accompagni Gesù per trovare una qualche sistemazione alla

tua vita; se accompagni Gesù nella speranza che si risolvano magicamente

problematiche personali che non hai il coraggio di affrontare; se accompagni Gesù per

diventare non un educatore, ma un seduttore, non uno che porta a Gesù e fa crescere,

ma uno che porta a se stesso manipolando le coscienze e facendole restare bambine; se

insomma accompagni Gesù servendoti di Gesù e non servendo Gesù allora non sarai

mai un discepolo di Gesù. Se accompagni Gesù con il cuore pieno di rimpianti e di

nostalgie, di condizioni e di riserve, non sarai mai un discepolo di Gesù. Se non anteponi

l’annuncio del Regno ad ogni altra realtà, foss’anche una realtà particolarmente nobile,

non sarai mai un discepolo di Gesù.

«Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi». Settantadue (o settanta): perché

secondo il cap. 10 di Genesi settantadue (o settanta) erano i popoli pagani esistenti sulla

faccia della terra come a dire che nessuno è escluso dall’annuncio del Regno. «A due a

due» perché solo nella duplice testimonianza c’è garanzia di verità come ammonisce la

legge biblica (cfr Dt 17,6); «a due a due» perché non si scoraggino nelle avversità e non si

esaltino nei successi; «a due a due» perché la loro comunione e fraternità è già annuncio

del Regno, perché il Vangelo, che nell’amore trova il suo centro, è testimoniato

adeguatamente da vite in relazione, da uomini che si aiutano e sostengono

vicendevolmente, da persone che, vincendo le antipatie e le inimicizie, cercano di

accogliersi, rispettarsi, volersi bene.

«Diceva loro: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il

signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!”». Tante sono le persone che

attendono una parola di vita, una parola capace di dare risposta compiuta a quell’attesa di pienezza di significato che abita la nostra mente e il nostro cuore, che abita tutte le

forme del nostro agire. E gli operai di cui parla Gesù e quindi gli annunciatori di questa

Parola non sono solo i preti, i frati e le suore ma ogni battezzato.

«“Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi”». I lupi sono coloro che non

praticano i valori del regno di Dio, ma i valori dei figli di Adamo e che vorrebbero agire

indisturbati. Ebbene Gesù non dice: ‘fatevi lupi per non essere sbranati’; non dice

‘ricorrete pure alla violenza, all’aggressività se queste si rivelassero necessarie per

affermare i valori del Regno’; no, dice: ‘restate agnelli col rischio di essere sbranati’. E poi

ci chiediamo perché gli operai nella vigna del Signore siano così pochi!

«“non portate borsa, né sacca, né sandali”». E cioè: ‘Nella pratica dell’annuncio non

accumulate, non premunitevi per il futuro, non confidate innanzitutto nei mezzi umani

per quanto potenti possano apparire, ma confidate innanzitutto nella potenza della

parola di Dio, confidate innanzitutto nella luce e nella forza che vengono dal Signore, dal

vivere in comunione con lui, confidate innanzitutto nella sua fedeltà, nel suo amore’.

«“non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada”». I saluti in oriente erano molto

articolati e quindi richiedevano un tempo disteso. No, l’annuncio del Regno è troppo

urgente per tollerare distrazioni, dissipazioni in chiacchiere e relazioni futili.

«“In qualunque casa entriate […]”». Gli ebrei non dovevano entrare in case di non ebrei.

Con Gesù tutto questo ha termine. Non c’è luogo che sia escluso dall’annuncio: Dio è

amore e offre il suo amore a tutti, a prescindere dalle risposte, dai comportamenti.

«prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà

su di lui, altrimenti ritornerà su di voi”». Chi accoglie l’annuncio del discepolo farà

l’esperienza della pace e cioè della compiuta realizzazione di ogni desiderio di bene che

abita il cuore dell’uomo. Quando l’annuncio non è accolto, il discepolo – oltre ad

interrogarsi se tale rifiuto non sia riconducibile a qualche sua colpa – non deve andare in

depressione nè tramare ritorsioni e ripicche. Ci sarà sempre un’altra casa a cui bussare,

un altro villaggio da attraversare, un altro cuore a cui annunciare il regno di Dio.

Più volte san Colombano si scontrò con vescovi e regnanti del suo tempo. Con i vescovi

furono principalmente tre i motivi dello scontro. Primo motivo: molti fedeli preferivano i

monaci al clero diocesano in quanto presso di loro trovavano cure mediche e l’occasione

per ricevere istruzioni pratiche sui metodi di aratura e coltivazione delle terre; abitando

nei territori di proprietà dei monaci, si sottraevano poi alle angherie dei potenti di turno;

infine, la vita di preghiera, di lavoro e di povertà dei monaci rendeva credibile la loro

predicazione e tra l’altro portava molti giovani a chiedere di entrare in comunità.

Secondo motivo di scontro fu il calcolo della data della Pasqua. Ultimo motivo di

scontro: l’introduzione della confessione privata, reiterata e con penitenza tariffata. Con

vescovi e regnanti san Colombano poi si scontrò perché ebbe sempre il coraggio di

rimproverarli anche pubblicamente a motivo delle loro condotte immorali. Più volte

incarcerato ed esiliato, san Colombano preferì trasmigrare con i suoi monaci presso altri

lidi piuttosto che scendere a compromessi con la sua coscienza.

Cari fratelli e sorelle, ci aiuti san Colombano, con i suoi esempi ed i suoi insegnamenti,

ad essere autentici discepoli del Signore Gesù e cioè discepoli secondo il suo cuore,

discepoli alle sue condizioni.