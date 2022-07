Camogli: mercoledì 27, pastasciutta antifascista alla bocciofila - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Anpi Recco-Camogli sezione Ruby Bonfiglioli

Il 27 sera serata Resistente sotto le stelle alla Bocciofila di Camogli A. Corzetto ( via Bettolo 9).

Si inizierà alle 19.45 con la Pastasciutta Antifascista per ricordare la pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi il 25 Luglio 1945 . La memoria attiva è un nostro impegno quotidiano.

Sarà anche l’occasione per chiedere e riflettere su un chiaro progetto per la popolazione ucraina.

Per la cena necessario prenotarsi scrivendo a anpi.recco@gmail.com – contributo 10 euro per la Sezione – bevande escluse. Si proseguirà alle 21.15 con presentazione a cura dell’ Autrice Donatella Alfonso (scrittrice e giornalista ) del libro “ Ci chiamavano Liberta’’ che racconta le storie di Partigiane liguri. Sarà proiettato anche un breve filmato che racconta la lotta delle Partigiane genovesi e liguri che ebbero un ruolo fondamentale nella Liberazione di Genova .

Sarà un momento, non solo per ricordare l’impegno delle donne nella Resistenza, ma per sottolineare il loro ruolo fondamentale nella società di oggi e dire no alla violenza in tutte le sue forme contro le donne .

Si ringrazia la Bocciofila di Camogli.

27 Luglio : Serata Resistente sotto le Stelle a Camogli

