Calcio/ Tra campo e mercato è iniziato il ritiro della Samp a Ponte di Legno - LevanteNews

E’ partito forte il ritiro della Sampdoria a Ponte di Legno: Marco Giampaolo non ha fatto sconti mettendo in agenda subito una doppia seduta. La mattinata si è svolta con una fase di lavoro tra campo e palestra e movimenti difensivi e il pomeriggio invece prevalentemente sul campo.

Tanti i giovani a disposizione del tecnico blucerchiato anche se alcuni potrebbero poi essere ceduti per fare esperienza in altri campionati. Non ci sono Thorsby, Rincon e Bereszynki in attesa di completare le ferie dopo le gare con le loro Nazionali.

Non c’è soltanto il campo a tenere banco in casa Samp ma anche il mercato: in attacco potrebbero arrivare i primi movimenti in uscita con De Luca e Torregrossa verso Pisa. Dalla città toscana è atteso il ritorno di Leverbe. Sempre sul fronte punte Bonazzoli è pronto a tornare alla Salernitana: secondo Sky Sport i due club avrebbero raggiunto un accordo sui 4.5 milioni di Euro mentre c’è da definire quello tra il giocatore e i granata.

Altri giocatori in uscita dovrebbero essere Murru e Askildsen seguiti dal Cagliari e il portiere Falcone per il quale è forte l’interesse dello Spezia ma occhio anche a Torino e Lecce.