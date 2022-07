Calcio/ Genoa, abbonamenti Nord dal 18 - LevanteNews

Il Genoa Cfc comunica quanto segue in relazione alla prosecuzione della Campagna Abbonamenti, ringraziando quanti hanno già provveduto alla sottoscrizione dei titoli di accesso stagionali. Lunedì 11 luglio il Ticket Office al Porto Antico osserverà una giornata di chiusura. Gli acquisti degli abbonamenti attualmente in vendita libera (Tribuna, Distinti, Settore 5, Gradinata Sud) saranno comunque effettuabili lunedì tramite canale on-line.

CAMBIO POSTO (Distinti e Tribuna)

Quando: Da martedì 12 a venerdì 15 luglio

Dove: Esclusivamente al Ticket Office di Via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19). L’opportunità è riservata agli abbonati 19/20 che intendono cambiare il posto nei settori Distinti e Tribuna. Contestualmente sarà possibile acquistare in regime di vendita libera abbonamenti per Tribuna, Distinti, Settore 5 e Gradinata Sud.

VENDITA LIBERA (Gradinata Nord)

Quando: lunedì 18 luglio dalle ore 10

Dove: Esclusivamente sul portale www.genoacfc.ticketone.it ( www.sport.ticketone.it )

PROSECUZIONE VENDITA LIBERA

Quando: da martedì 19 luglio fino alla prima partita interna del Campionato

Dove: Ticket Office e online